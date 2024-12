B300 bei Dasing nach Unfall: Sperrung aufgehoben

Bei einem Unfall auf der B300 auf Höhe Dasing sind am späten Donnerstagnachmittag drei Personen leicht verletzt worden. Laut Polizei waren insgesamt fünf Fahrzeuge in den Unfall kurz vor dem Kreisverkehr zur A8 verwickelt. Die Fahrbahn musste in beide Richtungen gesperrt werden. Betriebsstoffe waren ausgelaufen und die Straße musste gereinigt werden. Am frühen Abend konnte die B300 aber wieder freigegeben werden. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B300 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dasing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis