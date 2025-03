Dasing lässt sich auch von Krisen nicht unterkriegen

Die Riedener Bürgerinnen und Bürger zeigten großes Interesse bei der jüngsten Bürgerversammlung. Etwa 30 Personen, zehn Prozent der Einwohner des Ortsteils, waren ins Bürgerhaus gekommen. Bürgermeister Andreas Wiesner ließ ein Jahr Revue passieren, das durch Krisen und Kriege in die Geschichte eingehen wird. In Dasing sei das etwas anders: da sei nicht alles Krise, im Gegenteil. „Wir in Dasing lassen uns nicht unterkriegen“, so Wiesner.

