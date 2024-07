Doppelt auffällig: 37-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Einem 37-Jährigen droht Ärger. Der Mann war am Sonntag gegen 10:50 Uhr in der Aichacher Straße in Dasing kontrolliert und kam in eine Verkehrskontrolle. Der Fahrer konnte hierbei keinen Führerschein vorzeigen. Es stellte sich heraus, dass der Führerschein des 37-Jährigen einige Zeit zuvor beschlagnahmt wurde, da er betrunken unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)

