Einblicke in vergangene Zeiten: Das Heimatmuseum Dasing öffnet seine Pforten

Höchstpersönlich führt Dasings ehemaliger Bürgermeister Matthias Feiger den Heimatverein Friedberg durch das Heimatmuseum, das im ehemaligen Raiffeisen-Lagerhaus in der Bahnhofstraße in Dasing seine Bleibe gefunden hat. Gleich zu Beginn setzt Feiger sich auf einen Melkschemel und führt vor, wie früher mit der Hand gemolken wurde, ganz ohne Melkmaschine. In der Führung wird deutlich, wie hart das Leben der Bewohner in den landwirtschaftlich geprägten Dörfern einst war – vor allem, als noch keine Autos fuhren oder Kühlschränke im Haushalt vorhanden waren.

Icon Vergrößern Ein Blick, der vielen nicht möglich ist: Im Museum können junge Menschen sehen, wie ihre Großeltern zur Schule gegangen sind. Foto: Marlene Volkmann (Archivbild) Icon Schließen Schließen Ein Blick, der vielen nicht möglich ist: Im Museum können junge Menschen sehen, wie ihre Großeltern zur Schule gegangen sind. Foto: Marlene Volkmann (Archivbild)

Eine unglaubliche Vielfalt an Möbeln, Gebrauchsgegenständen des Alltags, landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten, Kutschen und Kleidung aus den vergangenen 150 Jahren sind im Museum auf drei Etagen nach Themen zusammengestellt. Neben einer alten Küche mit Küchenkasten und Herd gibt es in dem Museum auch eine Schulstube mit Schulbänken, Büchern, einer Schiefertafel, einem Schulranzen und Wandkarten. Dadurch wird der damalige Schulalltag greifbar. Feiger schildert den Schulweg der Kinder von Heimatshausen nach Dasing. Eine ganze Stunde waren sie zu Fuß bei Wind und Wetter unterwegs. Dass die Kinder dabei von Mai bis Oktober weder Strümpfe noch Schuhe trugen, ist heute kaum mehr vorstellbar.

Dasinger Heimatmuseum gewährt Einblicke in den damaligen Schulalltag

Im Winter waren die Hohlwege mit Schneewehen zugeschneit. Siebt- und Achtklässler stapften voraus, die kleineren Kinder hinterher. Bei schlechtem Wetter kamen sie dann durchnässt und frierend in der Schule an, denn Funktionskleidung, wie sie heute üblich ist, gab es damals noch nicht. In der liebevoll eingerichteten Schlafkammer im Erdgeschoss lässt sich genauer sehen, welche Kleidung die Menschen damals trugen und welche Wäschestücke im Haushalt nötig waren.

Icon Vergrößern Das Dasinger Heimatmuseum gewährt interessante Einblicke in eine damalige Schlafkammer. Foto: Norbert Hans Icon Schließen Schließen Das Dasinger Heimatmuseum gewährt interessante Einblicke in eine damalige Schlafkammer. Foto: Norbert Hans

Auch für besondere Anlässe gab es Kleidung. In aller Regel richtete eine Störnäherin den Kleiderschrank des Brautpaares ein. Eine Störnäherin war eine Näherin, die ins Haus beziehungsweise auf den Hof kam und die Kleidung nähte – sie fertigte auch das Brautkleid an. Oftmals wurde sie ins Haus geholt, wenn Kleidung zu reparieren war oder umgenäht werden musste. Als es in den 1950er-Jahren immer üblicher wurde, Kleidung von der Stange zu kaufen oder im Versandhaus zu bestellen und nach Hause liefern zu lassen, setzte der Niedergang dieses Störhandwerks ein.

Icon Vergrößern Das Dasinger Gwand ist heute aus dem Alltagsleben verschwunden. Foto: Regine Nägele Icon Schließen Schließen Das Dasinger Gwand ist heute aus dem Alltagsleben verschwunden. Foto: Regine Nägele

Eine besondere Attraktion in der Ausstellung ist das Dasinger Gwand. Während es in den 1960-er Jahren noch vor allem von älteren Frauen getragen wurde, ist es heute vollständig aus dem Alltagsleben verschwunden. Beim genauen Betrachten der ausgestellten Frauengewänder sieht man, wie unterschiedlich sie von den Störnäherinnen geschneidert worden sind. So gibt es bei den Röcken und Schürzen starke Unterschiede, was der Grund dafür sein dürfte, dass man nicht von der Dasinger Tracht, sondern vom Dasinger Gwand spricht.

Der Heimatkundliche Kreis Dasing wurde 1991 gegründet

Die Arbeit in der Landwirtschaft war mühevoll, wie Matthias Feiger anhand der alten landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte zeigt. Stolz präsentiert der ehemalige Bürgermeister die im Laufe der Zeit akribisch zusammengetragenen Informationen und Schriften des Vereins „Heimatkundlicher Kreis Dasing“. Dieser wurde 1991 gegründet und richtete das Heimatmuseum ein – Feiger war Gründungsmitglied. Viele Fotos, Dokumente und Hunderte von Objekten sind mit Fleiß und Herzblut zusammengetragen worden. Darunter befinden sich auch eine komplette Dasinger Schusterwerkstatt, ein Altar, eine große Krippe aus den 1950-er Jahren, ein alter Kachelofen und eine Bildergalerie mit dem Namen „das gelbe Dorf“ des Dasinger Künstlers Jais.

Icon Vergrößern Das Gemeindewappen von Dasing wurde erst 1987 eingeführt. Foto: Gemeinfrei Icon Schließen Schließen Das Gemeindewappen von Dasing wurde erst 1987 eingeführt. Foto: Gemeinfrei

Noch in seiner Zeit als zweiter Bürgermeister zwischen 1984 und 1990 stellte Matthias Feiger verwundert fest, dass Dasing kein Wappen besaß. Verwunderlich war es schon deshalb, weil Dasing bereits im Jahr 828, also vor knapp 1300 Jahren, das erste Mal urkundlich erwähnt wurde. Damals gab es in der Bevölkerung einen Wettbewerb, bei dem ein Wappen ausgewählt werden sollte. Die eingereichten 200 Vorschläge wurden in der Dasinger Schulaula präsentiert. Die Wahl fiel auf das heutige Gemeindewappen, das 1987 eingewührt wurde.

Der nächste Tag der offenen Tür findet am Dienstag, 1. Oktober, von 13 bis 17 Uhr im Heimatmuseum statt.

Icon Vergrößern Im Heimatkundlichen Museum in Dasing können Schätze aus verschiedenen Zeiten betrachtet werden. Foto: Marlene Volkmann (Archivbild) Icon Schließen Schließen Im Heimatkundlichen Museum in Dasing können Schätze aus verschiedenen Zeiten betrachtet werden. Foto: Marlene Volkmann (Archivbild)