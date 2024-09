Entwarnung nach Meningokokken-Fall: Keine weiteren Fälle gemeldet

Nach dem Meningokokken-Fall in Dasing am 5. September hat das Landratsamt Aichach-Friedberg Entwarnung gegeben. Auf Anfrage teilte die Pressestelle mit, es sei „nicht mehr damit zu rechnen, dass sich Symptome für eine Meningokokken-Infektion zeigen sollten, die auf den (möglichen) Kontakt am 5. September zurückzuführen sind“. Die mögliche Inkubationszeit war am Sonntag, 15. September, abgelaufen. Weitere Ansteckungsfälle sind dem Gesundheitsamt nicht gemeldet worden.

Vergangene Woche war das Landratsamt mit einem Meningokokken-Fall an die Öffentlichkeit gegangen, weil sich die infizierte Person für drei Stunden in Jimmy‘s Funpark in Dasing aufgehalten hatte. Die Meldung betraf Besucherinnen und Besucher, die sich am Donnerstag, 5. September, im Zeitraum zwischen 11.30 und 14.30 Uhr in Jimmy‘s Funpark in Dasing aufgehalten hatten.

Einzelne Gäste hatten bei Jimmy‘s Funpark gebuchte Geburtstagsfeiern abgesagt, berichtet die Betreiberin Barbara Wolf. Sie selbst hatte die Meldung zu dem Krankheitsfall von ihren Kunden erfahren. „Da wären wir gerne früher in die Kommunikation einbezogen worden“, sagt Wolf. Das Thema habe sich unter den Besucherinnen und Besuchern aber mittlerweile gelegt. Auch das Gesundheitsamt hatte Besucherinnen und Besuchern erklärt, dass außerhalb des genannten Zeitraums keine Gefahr mehr bestanden habe. Außerhalb des Körpers sterben die Bakterien schnell ab.