Großer Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus: Bewohner löscht Feuer

Ein Mehrfamilienhaus in der Unterzeller Straße in Dasing fing am Montagnachmittag Feuer, konnte jedoch schnell wieder gelöscht werden. Verantwortlich dafür war laut Polizei eine brennende Gartentruhe, die sich unmittelbar an der Hauswand befand. Dadurch gerieten die Fassade und der Dachstuhl ebenfalls in Brand. Ein Bewohner entdeckte das Feuer und konnte dieses noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen.

Verletzte gab es bei dem Einsatz keine. Jedoch entstand ein Gebäudeschaden von ca. 10.000 Euro. Nun ermittelt die Polizei Friedberg wegen fahrlässiger Brandstiftung. (AZ)