Hallengebühren in Dasing werden erhöht

Zum letzten Mal im Jahr 2024 kamen die Gemeinderäte der Kommune Dasing zusammen und demonstrierten dabei große Einigkeit bei den zu klärenden Themen. Unter anderem standen eine Anpassung der Hallennutzungsgebühren für Mehrzweckhalle, Gymnastikraum und Dreifachturnhalle sowie die Ausschreibung der kommunalen Strombeschaffung auf der Tagesordnung.

Für eine Stunde in der Dasinger Dreifachturnhalle werden künftig neun Euro fällig

Bezüglich der eventuellen Kostenerhöhung für die Nutzung der kommunalen Sporthallen verwies Bürgermeister Andreas Wiesner zunächst auf die Tatsache, dass sich seit 2012 bei den Gebühren pro Nutzungsstunde nichts bewegt habe und es nun an der Zeit sei, an dieser Stellschraube zu drehen. Bisher zahlen die örtlichen Vereine sieben Euro pro Stunde für die Dreifachturnhalle, in der Mehrzweckhalle werden vier Euro fällig und im Gymnastikraum 2,50 Euro. Der neue Gebührenvorschlag seitens Wiesner sieht eine Erhöhung bei der Dreifachturnhalle um zwei Euro, bei Mehrzweckhalle und Gymnastikraum um je einen Euro ab 1. April 2025 vor.

Diese Sätze gelten ausschließlich für die Dasinger Vereine, bei freien Kapazitäten können sich auswärtige Interessenten für den doppelten Stundensatz einmieten. Außerdem kann in Zukunft über ein Internetportal der Gemeinde die Hallenbelegung gebucht werden, was laut Wiesner den bürokratischen Aufwand immens verringert. Das Gremium stimmte dem Vorschlag einstimmig zu. Johannes Ankner von den Freien Wählern pflichtete dem Bürgermeister bei und sagte, dass man sich gerade bei der Verringerung von unnötigem Arbeitsaufwand auf dem richtigen Weg befinde.

Gemeinderat Dasing vergibt Ausschreibung für Strombeschaffung in die Oberpfalz

Zudem beschlossen die Ratsmitglieder bei der Ausschreibung für die gemeindliche Strombeschaffung neue Wege zu gehen. Der abzustimmende Vorschlag sah vor, sich aus der kommunalen Bündelausschreibung mit dem Bayerischen Gemeindetag zu lösen und den Auftrag an die Regensburger Firma Re-sult zu vergeben. Dieser Vorschlag wurde letztlich trotz zweier Gegenstimmen auf den Weg gebracht.