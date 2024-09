Im Dienste der Gemeinde: Johann Kügle erhält die kommunale Verdienstmedaille

Seit 40 Jahren engagiert sich Johann Kügle im Gemeinderat Dasing. Für seinen Einsatz wurde er nun von der Regierung von Schwaben geehrt. Regierungspräsidentin Barbara Schretter überreichte Kügle am Dienstag die kommunale Verdienstmedaille in Bronze „für seinen herausragenden Einsatz um die kommunale Selbstverwaltung“. Bei der Ehrung im Rokokosaal der Regierung von Schwaben in Augsburg wurden neben dem Dasinger Gemeinderatsmitglied noch sieben weitere langjährige Mandatsträger gewürdigt.

Seit 1984 ist Kügle im Gemeinderat Dasing tätig. Insbesondere in der Entwicklung von Baugebieten sowie bei der Berücksichtigung der Landwirtschaft bei Bauleitplanungen brachte er sich ein. Neben dem Gemeinderat war Kügle zudem Mitglied in der Versammlung der Verwaltungsgemeinschaft und im Zweckverband zur Wasserversorgung der Adelburggruppe. In der Laudatio lobte Barbara Schretter das Ratsmitglied für seine konstruktiven Beiträge. Er sei jemand, „der mit Leib und Seele für nachhaltig gute Entscheidungen streitet, und ein Verfechter der kommunalen Selbstverwaltung ist“. (AZ)