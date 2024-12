Jahreshauptversammlung der Veteranen

Bei der 135. Jahreshauptversammlung der Soldaten- und Kriegerkameradschaft Dasing-Wessiszell standen Berichte und Ehrungen im Mittelpunkt. Nach dem Gedenkgottesdienst für die gefallenen und verstorbenen Kameraden begrüßte der Vorsitzende Johann Kügle die anwesenden Mitglieder. Nach dem Lied vom „Guten Kameraden“ erinnerte Kügle gemeinsam mit dem Schriftführer Georg Mayr an die zurückliegenden Aktivitäten des Vereinsjahres, wie zum Beispiel die sehr gut besuchte Faschingsveranstaltung, der Zapfenstreich vom Musikverein, unser traditionelles Grillfest, den Vereinsausflug und die Geburtstage. Leider konnte auch heuer das Weinfest wegen des Neubaus des Rathauses und des Umbaus der Tenne wieder nicht stattfinden. Kassier Paul Bürger konnte einen ordentlichen Kassenbericht vorlegen und wurde von den Kassenrevisoren und der Versammlung entlastet. Den Grußworten von Altbürgermeister und Ehrenbürger Matthias Feiger folgte die Ehrung verdienter Mitglieder. Die 19 Ehrungen nahmen Johann Kügle und Manfred Leopold vor. Ehrenkreuz in Bronze: Peter Enderle, Ehrenkreuz in Silber: Wilhelm Franta, Wilhelm Schlatterer jun., Michael Mair und Manfred Leopold; Ehrenkreuz in Gold: Martin Marquart und Stefan Stadlmaier; Verdienstkreuz in Bronze: Karl Lenz und Georg Mayr; Verdienstkreuz in Silber: Leonhard Schlatterer, Vitus Kormann und Konrad Stadlmaier; 40 Jahre Vereinszugehörigkeit: Josef Engl und Horst Müller. Zu Ehrenmitgliedern wurde ernannt: Wendelin Birkmair, Bernhard Müller, Georg Knöferl, Horst Pelzer und Dieter Peterl.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.