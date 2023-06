Dasing-Lindl

18:00 Uhr

Guildo Horn bringt beim Festival H46 das Publikum zum Toben

Plus 8000 Besucherinnen und Besucher feiern drei Tage lang mit Hannes Ankner Geburtstag. Wird es nächstes Jahr ein H47 geben?

Von Edigna Menhard

Als Guildo Horn in einem knallorangenen Pulli und quietschbunten Schlaghosen mit wehendem Haar über die Bühne fegte und mit seiner Band, den Orthopädischen Strümpfen, seinen Hit "Guildo hat euch lieb" spielte, gab es für das Publikum kein Halten mehr. Es wurde gejubelt, getanzt, gesungen. Kein Wunder, der Entertainer hatte als Hauptact am Freitag eineinhalb Stunden eingeheizt. Voller Power wirbelte er beim Festival H46 auf der Bühne, zeigte Hüftschwünge und brachte die Leute zum Toben. Die Herzen gewann er aber vor allem durch seinen spontanen Witz: Als er einen Korb mit Nussecken bekam, reichte er den an seine Fans weiter: "Haut rein, ich muss ja singen. Sonst habt ihr gleich im Gesicht viele Nüsse hängen!"

Eine ganz andere Show präsentierten die Schürzenjäger, die am Samstag die Hauptattraktion waren. Die Musiker wurden von ihren Biker-Freunden, den Indian Rebels, mit röhrenden Harleys auf die Bühne gefahren. Dort warteten schon eingefleischte Fans an der Absperrung. Die neunköpfige Band zeigte gutgelaunt eine große Bandbreite ihres Alpenrocker-Repertoires, das von Pop über Rock bis zur Volksmusik reichte. Das Publikum sang textsicher mit, tanzte, hüpfte, klatschte.

