Märchen für Groß und Klein am Tag der Bibliotheken

Zum Tag der Bibliotheken hat die Bücherei Dasing zu zwei Märchen-Lesungen eingeladen. Am Nachmittag verfolgten Mädchen und Buben zwei fabelhafte Geschichten, schauten gemeinsam ein Bilderbuch an und sangen. Am Abend, ebenfalls mit rund 20 Personen gut besucht, folgte eine Märchenlesung für Erwachsene. Renate Gabler hatte nicht nur eine Auswahl an Geschichten über Liebe und Achtsamkeit, anrührend, unterhaltsam und auch lustig, mitgebracht, sondern auch verschiedene Klangschalen, mit denen sie ihren Vortrag bereicherte.

