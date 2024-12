Malia Möbel spendet an First Responder

Die Firma Malia Möbel in Dasing feierte ihr 75-jähriges Bestehen mit einer großen Spendenaktion und einem Jubiläums-Gewinnspiel. Mit Freude nahm das Team der First Responder in Dasing die 2000-Euro-Spende entgegen. Im Rahmen der M75, so nannte die Firma Malia die Aktion anlässlich ihres 75. Firmenjubiläums, wurde im Oktober für die Stammkunden eine Jubiläums-Wies‘n veranstaltet. Aus dem Verzehrerlös entstand die Spendensumme. Mit zünftigen Wiesn-Schmankerln und frisch Gezapftem sowie einem gemütlichen Abend im Märchenzelt mit Oktoberfest-Bierprobe wurden die Gäste verwöhnt. Bereits zum Jahresanfang gab es den Start ins M75 Jubiläumsjahr. Beim Einkauf konnten Gewinnlose gesammelt werden. Mit Spannung wurde die Verlosung am Event-Samstag erwartet. Viele glückliche Gewinner konnten ihre Preise in Empfang nehmen. Die drei Hauptgewinner freuen sich über ihren Jubiläums-Gutschein zum Einkauf bei Malia. (AZ)

