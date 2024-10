Mega-Baustelle auf der B300 vor dem Ende – doch lief alles glatt?

Am Donnerstag soll die B300 bei Dasing wieder freigegeben werden. Wie sind die Arbeiten gelaufen?

THOMAS KORNEK: Zeitlich sind die Arbeiten super gelaufen. Lediglich das Wetter hat zwischenzeitlich Probleme gemacht. In der vergangenen Woche hat sich teils Nebel auf der Fahrbahn niedergeschlagen, wodurch diese sehr nass war. Doch die Baufirma hat am vergangenen Wochenende noch nachgearbeitet und am Sonntag Markierungen aufgebracht. So konnte die Verkehrsführung wie geplant am Montag gewechselt werden. Die Firma hat wirklich zügig gearbeitet, das lief einwandfrei. Und die meiste Zeit hatten wir Glück mit dem Wetter. Ich gehe davon aus, dass wir die Straße wieder am Donnerstag öffnen können, entweder am Nachmittag oder am Abend.

