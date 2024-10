Mohnschnecke, Nackensteaks und Schokolade: Ladendieb auf frischer Tat erwischt

Wegen acht Euro Diebesgut droht einem 50-Jährigen nun Ärger. Der Mann war am Mittwoch um 13:25 Uhr in einem Supermarkt in der Messerschmittstraße einkaufen. Dort wurde er vom Personal dabei beobachtet, wie er sich eine Mohnschnecke aus der Backwarenabteilung nahm und begann diese während seines Einkaufes zu verzehren.

Nebenbei befüllte der Mann laut Polizei seinen Einkaufswagen mit Lebensmitteln. Dabei wurde er beobachtet, wie er eine Tafel Schokolade in seine Hosentasche steckte. Nach dem Kassenbereich wurde der Mann angesprochen und ins Büro gebeten. Von dort aus wurde die Polizei verständigt. Bei der Durchsuchung des Mannes durch die Beamten konnte noch eine Packung Nackensteaks in der anderen Hosentasche gefunden werden. Obwohl der Beuteschaden mit 7,95 Euro nur gering ist, erwartet den 50-Jährigen nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und ein lebenslanges Hausverbot in dem Supermarkt. (AZ)