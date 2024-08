Neueröffnungen in Dasing: Das bieten Café Pustekuchen und Trinkgut

Sie haben den Sprung ins kalte Wasser gewagt: Yvonne Waschka und Nicole Schulz haben Ende Juni das Café Pustekuchen in Dasing eröffnet. In den Räumlichkeiten in der Taitingerstraße 14, in denen zuvor noch das Café Melcon geöffnet hatte, verkaufen die beiden Frauen nun unter anderem Backwaren, Kuchen und ein Mittagsangebot. Für beide ist das Café ein absoluter Neuanfang. Eine weitere Neueröffnung gab es in Lindl: Anstatt der Edeka-Filiale gibt es im Gewerbegebiet seit Juli einen Trinkgut-Getränkemarkt.

Anna Faber