Schneeglätte und Unfälle verursachen Stau auf der A8 bei Dasing

Der Wintereinbruch führt am Freitagabend zu mehreren Unfällen und Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr auf der A8 staut sich zwischen Dasing und Odelzhausen.

Mehrere Unfälle haben sich am Freitagabend auf der A8 ereignet. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Gersthofen auf Nachfrage mitteilte, seien gegen 17 Uhr auf Höhe Dasing sowohl in Richtung Stuttgart als auch in Richtung München mehrere Pkw kollidiert. Gegen 17.40 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall auf Höhe Dasing, an dem zwei Autos beteiligt waren.

Schnee und Glätte: Stau auf der A8 zwischen Dasing und Odelzhausen

Zeitweise wurden die linke und mittlere Spur in Richtung Stuttgart gesperrt, gegen 18.45 Uhr waren sie jedoch bereits wieder freigegeben.

Mehr Geduld brauchen Autofahrer in Richtung München: Aktuell staut es sich auf rund elf Kilometern zwischen Dasing und Odelzhausen, wie das Portal Bayerninfo des Innenministeriums meldet. Der Zeitverlust liegt bei etwa einer Stunde. Grund für den Stau sei die aktuelle Witterung, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. (AZ)