Planung für Mountainbike-Parcours in Dasing geht in die heiße Phase

Plus Bald könnte in Dasing eine sogenannte Pumptrack-Strecke entstehen. Die Standortsuche gestaltet sich zwar schwierig. Ein Favorit kristallisiert sich aber heraus.

Über Stock und Stein durch den Wald, so kennt man Mountainbike-Fahrer. Tricks können diese aber auch einstudieren, ohne sich auf große Tour zu begeben. Zum Beispiel auf einer Pumptrack-Strecke. Grob gesagt ist das eine Art Hindernisparcours, mit Hügeln beispielsweise. Eine solche Anlage wünschen sich auch Jugendliche in Dasing. Und tatsächlich könnte diese bald entstehen. Zumindest diskutierte der Dorfentwicklungsausschuss ein solches Vorhaben. Doch gibt es einige Hürden zu überwinden.

Eine ist die Frage nach der richtigen Örtlichkeit. Die ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie Bürgermeister Andreas Wiesner verdeutlichte. "Es muss öffentlicher Grund sein, denn der Eigentümer übernimmt auch die Haftung für die Anlage." Privatleute würden eine solche wohl kaum tragen. Darüber hinaus benötigt ein solcher Pumptrack eine Fläche von rund 1500 Quadratmetern, davon müssten mindestens 350 asphaltiert sein. Außerdem soll das Gelände nicht zu weit entfernt vom Ortskern liegen, schließlich sollen die Jugendlichen den Pumptrack auch erreichen können. Das schränkt die Zahl der Möglichkeiten bereits deutlich ein. Und ein weiterer Faktor kommt noch dazu.