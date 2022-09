Rassismus? Das sagen die Macher der Karl-May-Festspiele zur Winnetou-Diskussion

Plus Das Buch "Der junge Häupting Winnetou" wurde nach Rassismus-Vorwürfen gestoppt. Die Western-City Dasing zeigte 17 Mal Karl-May-Festspiele und verteidigt ihre Shows.

Volker Waschk, Geschäftsführer der Dasinger Western-City, hat eine klare Meinung zur aktuellen Diskussion über das Buch "Der junge Häuptling Winnetou" und den gleichnamigen Kinofilm. Die lautet: "Die aufgeheizte Rassismus-Debatte ist ein ziemlicher Schmarrn." Der Ravensburger-Verlag hatte die Auslieferung seines Buches gestoppt, nachdem Kritiker behaupteten, Karl Mays Geschichte bediene rassistische Klischees und verkläre die historische Wirklichkeit. 17 Mal gingen in Dasing die Süddeutschen Karl-May-Festspiele über die Bühne, teils wurde sogar "Winnetou auf Bayerisch" geboten. Heuer fallen die Festspiele aus – aber nicht aus Angst vor Rassismus-Vorwürfen.