Zehntes Jubiläum: Taitinger Krippe wird noch größer

„Der erste Punkt, um den man sich kümmern muss, ist unser Gewässer. Wenn das nicht passt, gibt es Probleme, denn darauf fußt eigentlich unser ganzes Projekt. Undichte Stellen wären schlecht, denn sonst geht es der Kirche nass rein“, schmunzelt Krippenbauer Robert Kreutmayr. Der im Berufsleben als Kaufmann tätige Hobbyhandwerker errichtet in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal die große Landschaftskrippe in der Pfarrkirche Maria Verkündigung in Taiting. Anlässlich des Jubiläums hat sich das fünfköpfige Team um Kreutmayr nicht lumpen lassen und die bereits 20 Quadratmeter große Grundfläche nochmals etwas erweitert.

Taitinger Landschaftskrippe noch größer als die vergangenen Jahre

„Wir haben sichtlich aufgestockt, so wie es sich für ein echtes Jubiläum gehört“, sagt der Taitinger stolz. Die Ausmaße der im alpenländischen Stil errichteten Krippe sind ohnehin schon beeindruckend. Der auf vier Kirchenbänken montierte Untergrund bietet Platz für ein ganzes Sammelsurium an Figuren, Ställen, Hütten und landschaftlichen Höhepunkten, etwa einem großen Wildbach. Der akribisch ausgearbeitete Wasserlauf, der vom Berg hinab gen Tal fließt, ist umgeben von Miniatur-Bäumchen, Felsbrocken und einer künstlich kreierten Flora, die wirkt, als würde sie tatsächlich über Jahre hinweg an dem Ausstellungsstück wachsen.

Der im Bau befindliche Wildbach in der Krippe von Taiting. Foto: Robert Kreutmayr

Bereits einen Monat vor Baubeginn begeben sich die Krippenbauer in den Wald, um dort Gräser, Moose und Farne zu sammeln und dann für die Ausstellung zu präparieren. Insbesondere beim Moos sei es etwas mühsam, die Frische zu erhalten, da man diese regelmäßig mit Wasser besprühen müsse, erklärt Kreutmayr. Neben der Flora kommt aber auch die Fauna nicht zu kurz. Die klassischen Krippentiere wie Esel, Schaf und Stier werden ergänzt durch besondere Hingucker wie ein Fuchsbau oder einr kleine Maus, die sich an der „Kashüttn“ am Käse vergreift.

Krippe in Taiting mit neuer Maria-Figur

Besonders detailreich und aufwendig sind die Gebäude konzipiert. Hierfür rühren die fünf Männer echten Mörtel an, schnitzen Holzschindeln für die Dächer und verbauen kleine Steine als Mauerwerk. Für den authentischen Rauch aus dem Schornstein sorgt ein Nebelgenerator und ein extra verlegtes Stromnetz erleuchtet jede noch so kleine Hütte. Im Mittelpunkt des großen Ensembles steht selbstredend der große Stall samt heiliger Familie. Hier wird heuer jedoch nachgebessert, da die bewegliche Maria-Figur den letzten Jahren Tribut zollen musste und kaputtging. „Eine Maria ohne Füße wäre dann doch etwas komisch, dank großzügiger Spenden können wir uns aber adäquaten Ersatz leisten“, lacht Kreutmayr.

Öffnungszeiten der Krippe in Taiting

Besuchszeiten: 25., 26., 29. Dezember, 1., 5., 6. Januar, jeweils 13.30 bis 16.30 Uhr. Am 28. Dezember Abendkrippenschau ab 18.45 Uhr.