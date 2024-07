Unfall auf A8: Auto schleudert wegen Starkregen über die Fahrbahn

Am Dienstag hat eine Autofahrerin auf der A8 bei Dasing wegen starkem Regen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Laut Polizei kam es gegen 19.50 Uhr zum Unfall. Die 42-Jährige fuhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung München, als starker Regen einsetzte und die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Auto schleuderte über die Fahrbahn und touchierte die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand.

Die 42-jährige Fahrerin und ihr 36-jähriger Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun gegen die 42-Jährige wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. (AZ)