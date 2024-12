Unfall auf Reiterhof: 24-jährige Frau schwer verletzt

Eine 24 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall auf einem Reiterhof in Dasing mit einem Pferd schwer verletzt worden. Laut Polizeimeldung stieß das Tier die Frau am Sonntag gegen 11.45 Uhr um. Anschließend lief es über die am Boden liegende 24-Jährige. Sie verletzte sich dabei schwer und wurde ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Bei der Frau handelte es sich einem Polizeisprecher zufolge um eine Reitbegleitung. Sie habe das Pferd geführt, auf dem Rücken des Tieres habe niemand gesessen. (AZ, mit dpa)