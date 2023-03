Dasing

vor 31 Min.

Zurück in die 1920er Jahre: In dieser Halle finden Oldtimer eine Heimat

Plus Beim Oldtimer-Resort in Dasing sind nicht nur die alten Autos und Motorräder echte Hingucker. Auch das Gebäude selbst kann sich sehen lassen – bis hin zur Umkleide.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Das Röhren dröhnt durch die nagelneue Halle. Langsam fährt Christian Wolf sein Schmuckstück aus der Parklücke. Und was für ein Schmuckstück das ist: Ein sandfarbener Mercedes/8, den er seit sechs Jahren fährt und mit dem er schon das ein oder andere erlebt hat. Wohl über jeden der Wagen hier gibt es Geschichten zu erzählen, denn so gut wie alle haben einige Jahre auf dem Buckel. Denn Wolf betreibt zusammen mit seiner Frau Barbara seit Anfang des Jahres ein Oldtimer-Resort in Dasing. Dort soll es in Zukunft nicht nur Stellplätze für alte Fahrzeuge geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen