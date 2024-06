Zwei Menschen nach Frontalzusammenstoß in Dasing in Lebensgefahr

Schwerer Unfall in Dasing: Zwei Autos stoßen zwischen Laimering und Sielenbach frontal ineinander. Die beiden Fahrer werden dabei lebensbedrohlich verletzt.

Zwei Menschen sind nach einem Frontalzusammenstoß in Dasing im Landkreis Aichach-Friedberg in Lebensgefahr. Der Unfall ereignete sich am Samstag um 13.55 Uhr. Der 20-jährige Fahrer eines schwarzen VWs sowie der 37-jährige Fahrer eines roten VWs stießen auf der AIC 29 zwischen Laimering und Sielenbach frontal zusammen, wie die Polizei mitteilte. Beide Beteiligten wurden dabei lebensbedrohlich verletzt. Sie konnten durch die Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die näheren Umstände sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Aufgrund des Großeinsatzes war die AIC 29 zwischen Laimering und Sielenbach für vier Stunden gesperrt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323 1710 zu melden. (AZ)