Der Gospelgottesdienst verabschiedet sich aus der Zachäuskirche

Seit Anfang des Jahres ist klar, dass es die evangelische Zachäuskirche in Stätzling nicht mehr lange als Kirche geben wird. Sie soll zu einer Kindertagesstätte umgebaut werden, so lauten zumindest derzeit die Pläne. Veranstaltungen und Gruppentreffen, die teilweise schon seit Jahrzehnten in der evangelischen Kirche in dem Friedberger Stadtteil stattgefunden haben, müssen sich deshalb nun umorientieren. Einige der etablierten Veranstaltungen finden in den nächsten Wochen also zum letzten Mal in der evangelischen Kirche in dem Friedberger Stadtteil statt.

Der Gospelgottesdienst zieht von Stätzling nach Friedberg um

Eine der betroffenen Veranstaltungen ist der seit vielen Jahren beliebte Gospelgottesdienst. Er findet am Sonntag, 12. Oktober, 18 Uhr zum letzten Mal in der Zachäuskirche in Stätzling statt. Seit fast 23 Jahren wurde viermal im Jahr dazu eingeladen. Vor allem die musikalische Atmosphäre ist es, die ihn bei der Gemeinde so beliebt gemacht hat. Chorleiterin Beate Anton bedauert dementsprechend den Verlust der Zachäuskirche sehr: „Die Kirche hat eine fantastische Atmosphäre, Beleuchtung und Akustik.“ Deshalb tritt der Chor dort besonders gerne auf. Aber auch wenn sich der Gospelgottesdienst aus der Zachäuskirche verabschieden wird, betont Beate Anton, dass der Chor „Colours“ weiter singen wird. Der letzte Gottesdienst wird von Pfarrer Anton zum Thema „Dank“ geleitet.

Auch andere etablierte Veranstaltungen planen gerade ihre letzte Aufführung in Stätzling. Am 18. und 19. Oktober (18.30 bzw. 16 Uhr) veranstaltet die Friedberger Musicalgruppe ebenfalls unter der Leitung von Beate Anton einen Abend voller bewegender Musik und Momenten aus verschiedenen Musicals. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die ehrenamtlichen Solistinnen und Solisten sind alle ehemalige und aktuelle Schülerinnen und Schüler der Friedberger Musikschule und haben letztes Jahr schon mit „Amazing Grace“ beeindruckt. Beim Musicalabend werden sie Szenen aus bekannten Stücken wie „Wicked“, „The Greatest Showman“, „Elisabeth“, „Evita“ oder „Hamilton“ inszenieren.

Der Gospelgottesdienst wird wohl in „Der Gute Hirte“ in Friedberg umziehen, auch wenn diese Kirche für die Musiker um Beate Anton die Zachäuskirche nicht ersetzen können wird. „Mit der Kirche schließt kein leeres Haus, sondern ein Raum voller Leben“, so die Chorleiterin. Wie es mit dem Musicalabend weiter geht, ist noch unklar. Die Partnerkirche in Friedberg eigne sich nicht für Veranstaltungen wie den Musicalabend, weshalb die Gruppe sich nach Alternativen umsehen muss. Der Abschlussgottesdienst in der Zachäuskirche findet dann am 31. Dezember 2025 statt, bevor die Kirche am 1. Februar 2026 endgültig in neue Hände gegeben wird.

Zachäuskirche wird abgegeben, weil die Zahl der Gemeindemitglieder sinkt

Das ist nötig, weil die Zahl der Gemeindemitglieder der evangelischen Kirchengemeinde stetig sinkt und die Kirche nicht mehr finanzierbar ist. Das Pastoren-Ehepaar Nina und Falko von Sandern und der Kirchenvorstand haben sich deshalb dazu entschieden, die Kirche als solche aufzugeben und in eine Kindertagesstätte umzubauen. Im Raum stand auch, die Kirche zu einem Gemeindezentrum umzuwandeln, denn bis heute dient die Zachäuskirche als beliebter Veranstaltungsort für Konzerte, Gottesdienste und Gruppentreffen. Ob überhaupt und falls ja, unter welchen Bedingungen eine Mehrfachnutzung als Kita und Veranstaltungsort zugleich möglich ist, wird aktuell noch geprüft. Eine Stadtratssitzung zu dieser Frage steht Ende des Jahres an.