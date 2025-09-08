Der Teegarten in der Bahnhofstraße schließt nach 20 Jahren

Es ist Räumungsverkauf im Teegarten in der Friedberger Bahnhofstraße. Der mit jeglichen Teesorten gefüllte Laden schließt nach 20 Jahren Betrieb. Laut dem Inhaber Sebastian Rott hat sich der Einzelhandel in den vergangenen Jahren stark verändert. Für kleine Fachgeschäfte, wie seines, sei es schwierig, mit dem Wandel mitzuhalten.

Grund für die Schließung sei die Kaufzurückhaltung und der daraus resultierende Umsatzrückgang. Auch Covid ging an dem Laden nicht spurlos vorbei, denn die Einschränkungen für den Einzelhandel haben sich spürbar gemacht– weniger Einkaufen vor Ort, mehr digital. Und die Straßenerneuerungen der Bahnhofstraße 2021/22 sorgen zwar jetzt für ein schöneres Ambiente, waren jedoch laut Rott zur Sanierungszeit nicht förderlich für den Kundenbesuch. Die Konkurrenz durch Supermärkte und Drogerien steigt stetig durch deren immer größer werdende Sortiment. Mehr und mehr Menschen kaufen Ihren Tee einfach im Supermarkt.

Teeladen: In schweren Zeiten gab es Unterstützung von der Stadt Friedberg

Diese Herausforderungen waren spürbar, wurden aber durch die Unterstützung der Stadt und des Aktivrings etwas abgefedert. So half der Aktivring mit Werbeaktionen und Gewinnspielen, die Kunden auch in Zeiten der Straßensperrung anzulocken– dann nicht über Asphalt, sondern über Bretterwege. Auch die Stadt Friedberg half durch finanzielle Unterstützung, mit dem Kauf von Weihnachtsgeschenken aus dem Teeladen für die eigenen Beschäftigten, mit.

Doch es halft alles nichts. Die Nachricht der Schließung trifft vor allem Stammkundschaft, diese zeigen laut Rott aber Verständnis. Manche Kunden kommen schon seit über zehn Jahren zum Teegarten.

Während der langwierigen Sanierung waren die Geschäfte in der Friedberger Bahnhofstraße nur schlecht erreichbar. Foto: Ute Krogull (Archivbild)

Für Sebastian Rott selbst hat die Schließung keine großen persönlichen Folgen, denn er hat seine Hauptbeschäftigung bei einer KI-Beratungs- und Entwicklungsfirma. Für die Mitarbeitenden hat es jedoch direkte Auswirkungen, denn sie verlieren ihren Job.

Was für Sebastian Rott bleibt, sind die schönen menschlichen Begegnungen und Gespräche im direkten Kontakt. Alles in allem sagt er: „Es war eine schöne Zeit!“ Für alle, die den Teegarten noch ein letztes Mal besuchen wollen, geht das bis zum 20. September. Der Laden hat täglich, außer mittwochs und sonntags, von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet.