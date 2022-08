Derching

vor 2 Min.

Besinnungsweg vereint alle Aspekte des Lebens in Derching

Plus Der neue Derchinger Besinnungsweg lockt zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Wir haben gemeinsam mit Organisator Knauer sechs der 14 Stationen besucht.

Von Manuel Rank

2010 besuchte Leonhard Knauer mit seiner Familie den Jesus-Besinnungsweg in Naturns in Südtirol. Dort kam ihm die Idee - so etwas braucht es in Derching auch. Der Gedanke reifte und nahm Form an. Zwölf Jahre später müssen Besucherinnen und Besucher für ein ähnliches Erlebnis nicht mehr nach Italien reisen - sie finden einen Besinnungsweg auch ganz nah gelegen in der Region.

