Derching

vor 33 Min.

Ein Ort der Entschleunigung: Derchinger Besinnungsweg eingeweiht

Plus 2010 hat Leonhard Knauer vom Heimatkundeverein die Idee. Zwölf Jahre später ist der Derchinger Besinnungsweg mit 14 Stationen auf zwölf Kilometern realisiert.

Von Manuel Rank

In sich gehen. Zur Ruhe kommen. Über sich selbst und das Miteinander reflektieren. Alles Dinge, die in hektischen Zeiten oft zu kurz kommen. Ähnlich beschreibt es Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann. Insbesondere während der Corona-Pandemie, die häufig von Überforderung und Gereiztheit der Menschen gezeichnet war, bedarf es einer Möglichkeit, um all dem zu entrinnen: ein Ort des Rückzugs und der Entschleunigung.

