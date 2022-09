Lama-Drama in Derching: Neues Zuhause verzweifelt gesucht

Das Gelände der "Luna Ranch" steht ab November nicht mehr zur Verfügung. Die Betreiber suchen seit einem halben Jahr händeringend eine neue Bleibe.

Ruhig liegt die "Luna Ranch" auf einem grünen Hügel vor Derching. Die Lamastuten Franzi, Sofia, Luna und Flores lassen sich beim Grasen durch nichts aus der Ruhe bringen. Erst als Kerstin Jütting das Tor zur Ranch öffnet, schauen sie neugierig mit ihren lustigen langen Hälsen und kamelartigen Schnauzen auf. Doch das Lama-Paradies ist bedroht, da das Gelände ab November nicht mehr zur Verfügung steht. Bisher hat sich kein geeignetes neues Grundstück finden können.

Der Fachkrankenpfleger für Psychiatrie, Thomas Salcher, und die Erzieherin Kerstin Jütting, haben den gemeinnützigen Verein 2021 ins Leben gerufen. Neben den vier Lamastuten leben Schafe und Hühner auf der Ranch. Sie bietet tiergestützte Therapie (TGT), Lama-Trekkingtouren und Erlebnispädagogik an. Auch Therapiehund Lucy kommt zum Einsatz. Speziell bei psychisch Erkrankten, Menschen mit Behinderung und Kindern kommt das Angebot gut an. Seit einigen Jahren wächst der Bedarf, besonders bei Kindern und Jugendlichen. Die Therapien werden individuell auf die teilnehmenden Menschen angepasst. Hat ein Kind Angst vor den großen Lamas, darf es zunächst die Nähe zu einem kleineren Tier versuchen, etwa ein Huhn auf den Arm nehmen.

Die Nähe zum Tier baut sich schon durch einfache erste Schritte auf, wie Streicheln, Bürsten und Anleinen. Foto: Leona Kurz

Zunächst gibt man Tier und Mensch Zeit sich aneinander zu gewöhnen. Der Patient kommt zur Ruhe. Es geht hierbei vor allem um das Erlernen von Sozialkompetenz, Sensibilität und Respekt vor den Tieren und Mitmenschen. Bei regelmäßiger Therapie können durch das Erlebnis an der frischen Luft erstaunliche Erfolge erzielt werden.

Zum Beispiel können laut Salcher Medikamente eingespart, motorische Fähigkeiten trainiert, der Appetit angeregt und der Energiehaushalt verbessert werden. "Bei der tiergestützten Therapie muss sich der Mensch ans Tier anpassen, nicht umgekehrt", meint Jütting. Das Tier bekommt nach seinem Einsatz eine Belohnung und eine Pause. Nur wenn es dem Tier gut geht und es ausgeglichen ist, funktioniert die Therapie. Wenn das Tier keinen Kontakt möchte, so wird es zu nichts gezwungen.

Die "Luna Ranch" in Derching sucht nach einem neuem Grundstück

"Lamas spucken nicht, nur wenn man sie ärgert oder wenn sie gegenseitig Stress haben", erklärt Thomas Salcher beruhigend. "Tiere sind friedlich, geduldig und neugierig", erklärt Jütting. Dies gilt besonders für die sanftmütigen Lamas. In einem gemeinsamen Projekt mit dem "Frère-Roger-Kinderzentrum Augsburg" besuchten Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf mit ihren Betreuern die Ranch. Dort durften sie die Tiere versorgen, einen "Lama-Führerschein" machen und vieles mehr.

Auch ein Hühnerbrutkasten war Teil des Projekts, bei dem die Kinder den Schlüpfprozess der jungen Küken begleiten konnten. "Vom Ei zum Huhn sozusagen". Ein aufgrund von Mediensucht hyperaktiver und übergewichtiger Junge mit einem Aufmerksamkeitsdefizit, beruhigte sich so etwa bis zum Ende seines Aufenthalts und half, wie selbstverständlich, im Stall beim Ausmisten. Der Kontakt zu den anderen Kindern verbesserte sich merklich. Das Projekt war ein voller Erfolg.

Besonders für Kinder eignen sich die sanftmütigen Lamas. Foto: Thomas Salcher

Der Zufluchtsort, bei dem sich Menschen mit Tier und Natur verbinden, könnte bald jedoch nicht mehr existieren. Seit April suchen Jütting und Salcher nach einer neuen Bleibe. "Wir haben schon alles versucht", meint Jütting. "Im schlimmsten Fall müssen wir die Tiere verkaufen und der Verein löst sich auf", erklärt Salcher. Für die Lamas steht notfalls eine Übergangslösung zur Verfügung, aber diese ist aufgrund der Entfernung nicht optimal, da das notwendige kontinuierliche Training der Lamas für den Umgang mit Menschen so nicht stattfinden kann. Als die sechsjährige Enkelin von Kerstin Jütting vom möglichen Ende der "Luna Ranch" erfuhr, konnte sie gar nicht mehr aufhören zu weinen.

"Da steckt viel Arbeit, Herzblut und Liebe in der Ranch", Kerstin Jütting schüttelt bekümmert den Kopf: "Das ist quasi unser Lebenswerk". Jedes Angebot und jeder Hinweis auf ein ausreichend großes Grundstück im Landkreis Derching, auf dem vier Lamas ausreichend Platz finden und das langfristig zur Verfügung steht, ist willkommen. Eine landwirtschaftliche Betriebsnummer ist vorhanden. Meldungen bitte unter der Telefonnummer 0821/47015251 oder per E-Mail an: t.salcher@gmx.net.