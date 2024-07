Nach Unfall: Verursacher sucht das Weite

Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich am Freitag zwischen 5 und 15 Uhr im Winterbruckenweg in Derching ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein geparkter Audi A3 an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Verursacher flüchtet offenbar, ohne sich weiter darum zu kümmern. Die Polizei gibt den Sachschaden mit rund 500 Euro an und sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter der Telefonnummer 0821/323 1710 bei den Ermittlern melden. (AZ)

