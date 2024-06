Public Viewing der deutschen EM-Spiele im Friedberger Stadtpark

Der Verkehrsverein Friedberg organisiert spontan einen EM-Biergarten im Stadtgarten. Start ist zum Spiel gegen Ungarn. Der Vorverkauf beginnt am Dienstag.

Der Verkehrsverein Friedberg organisiert kurzfristig ein Public Viewing der Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der Europameisterschaft 2024. Alle stattfindenden Spiele des deutschen Teams werden im Friedberger Stadtgarten live übertragen. Tickets sind ab 6 Euro erhältlich, der Vorverkauf für das Spiel gegen Ungarn am Mittwoch startet am Dienstag, 18. Juni. Vor Ort werden auch Speisen und Getränke angeboten. Bis zu 300 Personen werden die Fußballspiele live im Stadtgarten erleben können.

Europa ist im Fußballfieber, da steht auch Friedberg nicht zurück. Im Stadtgarten, wo vergangenes Wochenende der Sonnwend- Töpfermarkt stattfand, organisiert der Verkehrsverein Friedberg daher kurzfristig den „EM-Biergarten“. Damit will der Verein an den Erfolg der Veranstaltung am vergangenen Wochenendes anknüpfen und die bereits aufgebaute Infrastruktur weiternutzen.

Die Idee zum EM-Biergarten kam kurzfristig auf. Nachdem das neue Gastrokonzept beim Töpfermarkt ein voller Erfolg war und Essen- und Getränkestände sowie Sitzgelegenheiten bereits vor Ort sind, sollen die Aufbauten nun im Rahmen eines Public Viewings weitergenutzt werden, erläutert Luca Aschenbrenner, Pressereferent des Verkehrsvereins.

Nach Rücksprache mit der Stadt Friedberg, Technikdienstleister Thomas Knappich von der Firma Klangwerk und den Gastronomen Hansi Waltner und Andy Widmann entschied sich der Verein dazu, die Deutschlandspiele live zu übertragen. Sebastian Pfundmeir, Projektleiter des Töpfermarkts, hatte die Idee für das Public Viewing und ist auch für dessen Umsetzung verantwortlich.

Tickets für das Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Friedberg

Alles ging offensichtlich schnell und unbürokratisch über die Bühne. Die formelle Genehmigung der Stadtverwaltung steht aufgrund der kurzen Vorlaufzeit derzeit noch aus. Die Zusage der Stadt wurde aber laut Verkehrsverein bereits mündlich erteilt.

Der Ticketverkauf startet bereits am Dienstag, 18. Juni. Die Vorverkaufstickets sind für einen Unkostenbeitrag von sechs Euro erhältlich unter verkehrsverein-friedberg.de/tickets. Sofern noch Restkontingente verfügbar sind, wird es vor Ort eine Abendkasse für acht Euro geben. (AZ)