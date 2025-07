Mit Begleitung vom BR: Wie dieser Diakon in zehn Wochen 14 Kilo verlor

Am Samstag ist der Abschlusslauf von „Lauf10!“. Tausende Laufanfänger kommen dann nach Wolnzach, um die Zehn-Kilometer-Strecke zu schaffen. Unter ihnen Michael Popfinger. Der ehemalige Vorstand der Raiffeisenbank in Mering und heutige Diakon in der Pfarrei St. Martin in Dasing hat dieses Jahr als reiner Laufanfänger an „Lauf10!“ teilgenommen. Und nicht nur das: Es ist einer der Vorläufer, die vom Bayerischen Fernsehen und dem Sportmediziner Professor Martin Halle über zehn Wochen begleitet wurden.

