Nach sieben Jahren Arbeit: Anbau der Grundschule Süd ist fertig

Roland Eichmann konnte sich an seinen letzten Besuch an der Grundschule Süd in Friedberg noch gut erinnern. „Damals war hier noch alles Rohbau, es gab keine Fenster und es war furchtbar kalt.“ Trotz der Umstände habe sich der Bürgermeister (SPD) damals allerdings gefreut. „Man konnte schon erahnen, wie es mal aussehen wird.“ Wie es nun tatsächlich aussieht, konnte Eichmann am Donnerstag bei der Eröffnungsfeier des Anbaus erleben.

Jonathan Lyne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anbau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis