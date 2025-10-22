Die umstrittene Holzkuppel im Friedberger Stadtpark wird eingeweiht

Die Holzkuppel vor der Friedberger Stadthalle steht bereits seit Monaten. Doch auf das Projekt der Forschungsgruppe Digitaler Holzbau der Technischen Hochschule Augsburg wurde erst jetzt angestoßen. Damit finden die Diskussionen um den umstrittenen Bau nun einen positiven Abschluss.

Forschungsprojekt trotzt der Kritik

Die größte Debatte entbrannte um die Frage nach dem Standort der Holzkuppel. Die Mittelschule Friedberg sträubte sich dagegen, dass sie auf dem Pausenhof gebaut wird. Als Alternative einigte man sich auf den Stadtpark vor der Max Kreitmayr-Halle. Die Anwesenden bei der Eröffnung zeigten sich sehr zufrieden mit der zweiten Wahl.

Die Idee zum Projekt resultiert laut Projektinitiator Christoph Robeller, Professor an der TH Augsburg, aus dem Waldwandel: Nadelhölzer, insbesondere Fichtenholz, werden durch die Folgen des Klimawandels seltener. Deshalb muss man auf andere Holzarten umsteigen. Die Holzkuppel besteht aus Edelkastanienholz, einem langlebigen und dauerhaften Holz, das jedoch deutlich kürzer ist, so Robeller. Mit dem Projekt wolle man lernen, damit zu bauen.

Ein weiterer Kritikpunkt waren die Kosten für die Holzkuppel. Sie wurde der Stadt an sich zwar geschenkt, dennoch kostete das Projekt letztlich 115.000 Euro, deutlich mehr als die ursprünglich angesetzten 40.000 Euro. Grund dafür waren insbesondere die aufwendigen Arbeiten für das Fundament. Bürgermeister Roland Eichmann bereut die Ausgaben nicht: „Das ist ein guter Invest in die regionale Forschung vor Ort.“

Bei der Eröffnung der Holzkuppel wird auf das Projekt angestoßen. Foto: Leonie Gaugigl

Der Aufwand war es wert

Stolz auf ihr Werk sind auch die beteiligten Baufirmen. Der Zuschnitt der Holzelemente erfolgte durch Züblin Timber, den Bau haben regionale Firmen in enger Zusammenarbeit durchgeführt. 1100 Holzstücke und 1400 Befestigungselemente wurden von der Sulzer Metallverarbeitung aus Adelzhausen und Bradl Holzbau aus Friedberg verbaut. „Auch wenn es ein Riesenaufwand war, ist es schön, sich an so einem zukunftsweisenden Projekt zu beteiligen“, meint Michael Mahl Senior von der Firma Sulzer. Auch Wolfgang Bradl lobt: „Ohne die gute Zusammenarbeit hätte das nicht so funktioniert. Jedes Mal, wenn ich vorbeifahre, bin ich stolz, das mitgebaut zu haben.“

Für Robeller und seinen Lehrstuhl war vor allem die Berechnung der Baustruktur die schwierigste Aufgabe: „Man musste das Projekt vom Computer in die Realität bringen und dabei die natürlichen Verformungen von Holz berücksichtigen.“ Die Erkenntnisse, die aus dem Holzkuppel-Projekt gezogen werden, sollen jetzt auf reguläre Wände und größere Gebäude angewendet werden. Der Weltrekord für die größte Struktur aus Edelkastanienholz konnte man sich laut Robeller damit auch schon sichern.