Kann ein neuer Standort den Wochenmarkt in Friedberg beleben?

Im kommenden Jahr feiert der Friedberger Wochenmarkt 50-jähriges Bestehen. Seit Anfang der 2000er ist der Marktstandort am Marienplatz – doch ist das wirklich die beste Option? Da scheiden sich die Geister, wie nun bei einer Diskussion im Planungs- und Stadtentwicklungsausschusses deutlich wurde.

„Den Marienplatz zu beleben mit etwas anderem als Autos, das war damals die Idee, den Wochenmarkt auf den Marienplatz zu verlegen“, erklärte Claudia Eser-Schuberth (Grüne) im Ausschuss. Doch die Situation habe sich inzwischen geändert. „Man kann zusehen, wie der Markt langsam und qualvoll stirbt oder man ändert etwas.“ Das Bestreben, den Markt zu retten, darüber sind sich alle einig. Über das wie lässt sich diskutieren.

Wochenmarkt: Platz zwischen Jakobskirche und Pfarrzentrum steht in der Diskussion

Als alternativer Standort steht der Platz zwischen der St.-Jakobs-Kirche und dem Pfarrzentrum im Raum. „Eine Zusammenführung mit der Bücherei und dem Divano ist ein guter Gedanke“, sagte Ulrike Sasse-Feile (SPD). Für Johannes Hatzold (FW) wäre der Platz ideal: „Dort ist es ohnehin schon ein attraktives Stück Straße mit Bäumen und einer Art Fußgängerzone.“ Die Stadtverwaltung und auch Bürgermeister Roland Eichmann sehen eine Verlegung deutlich kritischer. „Das ist da hinten schön gedacht, aber das wird nicht von alleine funktionieren“, sagte der Bürgermeister.

Mehrere Gründe sprechen laut Stadtverwaltung dagegen. Zuallererst halten die Beschicker am Marienplatz als Marktplatz fest. Außerdem müsste der Markt jedes Jahr während dem Friedberger Advent ausweichen. Der Platz könnte auch etwas zu knapp und hinter der Kirche zu versteckt sein. Und dann gibt es noch einen ganz praktischen Grund, der gegen einen zeitnahen Standortwechsel spricht, wie Kommunalreferent Stefan Kreitmeyr in Erinnerung rief: „Die Bücherei wird aktuell umgebaut und ein Markt vor Ort könnte die Bauarbeiten behindern.“

Am Ende führte die Diskussion noch nicht zu einer Entscheidung. Doch an anderer Stelle ändert sich ab dem 1. Januar 2026 schon etwas: Das Sortiment wird erweitert – sofern sich passende Beschicker finden lassen. Der Wochenmarkt ist dann kein reiner „grüner Markt“, sondern öffnet sich für Waren zum täglichen Gebrauch sowie Speisen und Getränke zum Verzehr vor Ort. Insbesondere mit letzterem soll die Aufenthaltsqualität erhöht werden. „Das haben wir in der Vergangenheit probeweise immer wieder auch schon praktiziert“, erklärte Kreitmeyr. Zudem sollen die Vereine vermehrt an einem Stand der Stadt etwa Kuchen verkaufen.

Im Jubiläumshalbjahr sollen die Händler bei den Gebühren entlastet werden

Um neue Händler zu finden, sollen im Jubiläumsjahr außerdem die Gebühren halbiert werden. Für Neulinge steht eine halbjährliche Aussetzung im Raum. Damit soll dem stetigen Rückgang Einhalt geboten werden, der in anderen Kommunen schon zum Ende solcher Märkte geführt hat. In Diedorf (Landkreis Augsburg) etwa wurde im Sommer nach rund 30 Jahren der letzte Wochenmarkt abgehalten. Eine sinkende Nachfrage der Kundinnen und Kunden hatte dort dazu geführt, dass es für die Fieranten immer schwieriger wurde.

In Aindling gibt es den Wochenmarkt donnerstags auf Nachfrage von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern seit rund einem Jahr. Doch auch hier sind die Probleme groß. Von ursprünglich fünf Ständen war zwischenzeitlich nur noch einer da. Die Gründe sind vielfältig: Personalprobleme, Konkurrenztermine oder die geringe Nachfrage. Vor diesen Herausforderungen steht auch die Stadt Friedberg. „Mittlerweile sind auf diesen Märkten relativ wenig Geschäfte zu machen“, sagte Landwirt und Ausschussmitglied Manfred Losinger (CSU). Er plädiere dafür, das Bestehende zu hegen und zu pflegen und sich an die Beschicker zu halten, was die sich von den Kommunen erhoffen. Ob das am Ende eine Marktplatzverlegung sein wird, ist derzeit offen.