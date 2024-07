Divano in Friedberg bietet kostenlose Sonnencreme-Station an

Die Leiterin des Divano in Friedberg, Stefanie Widmann, setzt in Zeiten steigender Hautkrebsraten ein Zeichen für den Gesundheitsschutz. Ab sofort steht auf der Außenterrasse des Begegnungscafés in der Friedberger Altstadt eine Sonnenschutz-Station bereit, die den Gästen kostenlos Sonnencreme zur Verfügung stellt.

Experten warnen seit Jahren vor den Gefahren ungeschützten Sonnenbadens. Laut Angaben des Statistischen Bundesamts hat die Zahl der Todesfälle durch Hautkrebs in Deutschland in den vergangenen zwei Jahrzehnten um 55 Prozent zugenommen. Neben dem besonders gefährlichen schwarzen Hautkrebs gibt es andere weitverbreitete Hautkrebsarten. Diese können das Leben unnötig erschweren und bedürfen besonderer Vorsicht.

Sonnencreme-Station am Divano bietet kostenlos Sonnenschutz in Friedberg

„Prävention ist das A und O“, erklärt Dr. Tilmann Oppel, Hautarzt in Friedberg, der dieses Projekt unterstützt. „Viele Menschen sind sich der Gefahren der Sonne im Urlaub bewusst und schützen sich gut. Aber im Alltag wird der Sonnenschutz oft vernachlässigt. Nach dem Motto: ‚Ich geh’ ja nur schnell einkaufen‘ oder ‚Ich sitze ja nur kurz im Straßencafé‘ verzichten viele auf den Schutz.“ Dabei ist es einfach: Vor der Sonne kann man sich mit Kleidung, Hut, Sonnenbrille und eben auch mit Sonnencreme schützen. Die Verwendung von Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30 oder 50 ist im Alltag genauso wichtig wie im Urlaub. „Es ist sinnvoll, immer eine kleine Tube Sonnencreme dabei zu haben“, sagt Oppel. „Aber wenn man es dann doch mal vergessen hat, haben wir in Friedberg ja zum Glück die neue Sonnencreme-Station.“

Das Divano versteht sich als inklusiver Ort mitten in der Stadt. So ist diese Aktion auch Teil eines größeren Engagements des Divano für Gesundheit und Wohlbefinden. „Von Anfang an bieten wir unseren Gästen einen Ort zum Verweilen, ein offenes Ohr, eine helfende Hand. Mit der neuen Sonnenschutz-Station wollen wir einen Beitrag zum Hautschutz leisten und unsere Gäste für dieses wichtige Thema sensibilisieren“, sagt Stadtpfarrer Steffen Brühl, der Träger des Divano ist. Bereits beim Pfarrfest der Stadtpfarrei St. Jakob kam die Sonnenschutz-Station erstmals zum Einsatz und wurde rege genutzt. (AZ)