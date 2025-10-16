Die Dorfereneuerung in Unterbergen geht weiter

Die Zeit für die Förderung der Dorferneuerung Unterbergen drängt. Aufgrund der Förderkriterien muss die Maßnahme bis Ende 2026 abgeschlossen und abgerechnet sein. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Ferdinand Kaiser vom Büro Kling Consult den endgültigen Detailplan für den Schmiedeweg, die Lechfeldstraße und den Dorfplatz vor. Gepflastert werden soll mit hellem Granit. Unter anderem sollen Bänke mit und ohne Lehne aufgestellt werden, die alte Linde bekommt eine Rundbank, über den Bach kommt eine weitere kleine Brücke. Dazu kommen eine mobile Feuerstelle, eine Anschlagtafel und eine Tafel zur Ortsgeschichte. Dazu kommen noch Fahrradständer und eine Versorgungsstelle für Strom und Wasser. Die Planung wird in der kommenden Woche veröffentlicht. Mitte November sollen die Ausschreibungsunterlagen verschickt und im Januar die Arbeiten vergeben werden, sodass der Baubeginn spätestens im April liegt.

Was geschieht mit alten Bebauungsplänen

Braucht man einen über 50 Jahre alten Bauplan noch? Wenn die Grundstücke schon alle bebaut sind? Diese Fragen musste der Gemeinderat diskutieren. Ein Bürger möchte in der Birkenstraße zweigeschossiges Doppelhaus bauen. Nach dem noch gültigen Bebauungsplan aus dem Jahr 1973 ist das zu hoch. Die Gemeinde kann das nur genehmigen, wenn sie den Bebauungsplan ändert oder gleich ganz aufhebt.

Negativbeispiele gibt es in Mering

Christian Mutter war für eine Aufhebung, da schon alles bebaut ist. Neue Bauvorhaben müssten sich nach Baugesetz Paragraf 34 „einfügen“. Peter Zerle wollte dem „Wildwuchs“ nicht Tür und Tor öffnen. Negativbeispiele seien in Mering zu sehen. Die Kosten für eine Änderung des Bebauungsplanes müssten der Grundstückseigentümer tragen, die für die Aufhebung blieben bei der Gemeinde zu tragen. Die Räte wollen detailliertere Informationen. Sie beauftragten die Bauverwaltung, bis zur nächsten Sitzung eine Vorlage zur Änderung und zur Aufhebung des Bebauungsplanes mit Darlegung der entsprechenden Konsequenzen zu erarbeiten.

An der Ecke Kappelweg/Ringstraße wird ein Verkehrsspiegel aufgestellt. Ein Anwohner hatte das beantragt. An der Meringer Straße wird eine Geschwindigkeitsmessanlage ortsauswärts angebracht.