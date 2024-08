Diebstahl in Sportgaststätte: Aperol bestellt, Geld gestohlen

Einen dreisten Diebstahl meldet die Polizei Friedberg aus der Sportgaststätte in Merching. Am Samstag gegen 15 Uhr betraten zwei unbekannte Männer das Lokal und bestellten zwei Aperol. Als die Bedienung den Gastraum verlassen hatte, um im Außenbereich zu bedienen, stellte sich einer der Täter an die Tür, um Schmiere zu stehen. Der Andere ging unterdessen hinter den Thekenbereich und entwendete den dort liegenden Bedienungsgeldbeutel. In diesem befanden sich ca. 350 Euro. Beide Täter flüchteten aus der Sportgaststätte. Die Täter sollen mit einem Hyundai Tucson mit Freisinger Kennzeichen unterwegs gewesen sein.

Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710. (AZ)