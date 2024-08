Schneckenplage im Garten: Was hilft wirklich gegen Nacktschnecken?

Sie scheinen derzeit überall zu sein: Auf Gehwegen, am Hauseingang, sogar in Wohnräume haben es manche Schnecken schon geschafft, vor allem aber in Gärten machen es sich die Weichtiere bequem. Das frustriert viele Gartenbesitzer, die sich oft nicht mehr zu helfen wissen. Folgt man Bettina Deponte, Vorständin der Blumen- und Gartenfreunde Friedberg, täuscht der Eindruck einer diesjährigen extremen Schneckenplage nicht. Viele Pflanzen seien dieses Jahr besonders bedroht, auch Arten, die bisher von Schnecken verschont geblieben sind, etwa Bohnen.

Emilya Icer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schnecke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach-Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis