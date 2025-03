Flugsimulator und Sammlerstücke: Schau zu 50 Jahre Modell-Flug-Club

Zum 50-Jahr-Jubiläum veranstaltete der Modell-Flug-Club Egling (MFCE) vor kurzem eine Flugmodellausstellung in der Mehrzweckhalle der Grundschule in Egling. Der Verein durfte an beiden Tagen in Summe 500 Besucher von Jung bis Alt begrüßen. Es wurden 90 Flugmodelle der Vereinsmitglieder ausgestellt. So mancher Gast konnte sich gar nicht vorstellen, dass der MFC Egling mit seinen 50 Mitgliedern eine so große Anzahl an Modellen zusammenstellen kann. Tatsächlich ist dies jedoch eine Schwäche der Modellbauer, denn in den seltensten Fällen nennt ein Mitglied weniger als zehn Modelle sein Eigen.

Seit seiner Gründung hat der Verein fünf große Flugmodellausstellungen veranstaltet. Die diesjährige Ausstellung war wieder ein echtes Highlight. Unter den 90 Modellen war alles aus der Fliegerei zu sehen, von kleinen Modellen mit unter einem halben Meter Spannweite bis zu Segelflugzeugen mit 7 Metern, vom althergebrachten Verbrenner-, modernsten Elektro- bis zum Jet-Modell mit echter Turbine und Modellen, welche auf einer kompletten Eigenkonstruktion basieren. Neben einem Geschicklichkeitsspiel, das mit einer echten Fernsteuerung betrieben wurde, gab es noch zwei Flugsimulatoren, die vor allem bei den jungen Besuchern besonders gut ankamen.

Flugplatz der Modellflieger liegt zwischen Heinrichshofen und Eresried

Die Anfänge des MFCE gehen auf ein paar Modellflugenthusiasten aus Egling, Kissing und Augsburg zurück. Sie fanden sich Anfang der 1970-er Jahre auf einem Eglinger Grundstück zusammen und gründeten einen Modellflugverein, dessen Gründungsdatum praxishalber auf den 1. Mai 1975 festgelegt wurde. Heute sind noch fünf Gründungsmitglieder als aktive Piloten beim Verein. Nach kurzer Zeit erhielt der Verein vom Luftamt die offizielle Aufstiegsgenehmigung für den heute noch genutzten Flugplatz zwischen Heinrichshofen und Eresried auf Eglinger Flur.

Die Ziele des Vereins erweiterten sich vom eigenen Betrieb von Flugmodellen, bis gemeinsamen Modellflug mit befreundeten Modellflugvereinen, der Teilnahme an örtlichen Vereinsfeiern und Umzügen und letztlich auf eine gezielte Jugendarbeit mit der jährlichen Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde Egling.

Der MFCE hat derzeit 50 Mitglieder, von denen mehr als die Hälfte aus dem Landkreis Aichach-Friedberg stammt. Der Verein ist bestens in die Eglinger Ortsgemeinschaft integriert, was auch die sehr erfolgreichen Teilnahmen an etlichen Veranstaltungen und Wettbewerben anderer Vereine belegen.

Der Bau und der Betrieb von Modellflugzeugen erfordern große Sorgfalt, Kenntnisse im Gebrauch unterschiedlichster Materialien und Klebstoffen, Einblick in die Elektronik, Verständnis von Aerodynamik im Einklang mit der Natur verbunden mit einer Portion Geschick und Mut beim Fliegen. Der Modellflug, wie ihn der Verein betreibt, ist deshalb eine gute Schule für jeden jungen und praxisbegabten Menschen. „Der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung ist absolutes Vereinsziel, damit unser schönes Hobby nachhaltig über Generationen hinweg ausgeübt werden kann“, betont der Vorstand des MFCE.

Der Verein hofft, dass die Ausstellung bei einigen jungen Gästen die Neugierde geweckt hat. Bei Interesse an einer Mitgliedschaft und für Rückfragen steht der 1. Vorsitzende Stefan Wiedmann jederzeit zur Verfügung. Aktuelle Informationen, bevorstehende Veranstaltungen und die Kontaktdaten des Vereins können der Vereinshomepage unter www.mfce.de entnommen werden. (AZ)