Modell-Flug-Club lädt zu Flugtagen

Anlässlich seines 50. Vereinsjubiläums lädt der Modell-Flug-Club Egling e.V., der auch im Landkreis Aichach-Friedberg viele Mitglieder hat, gleich zu zwei besonderen Veranstaltungen ein. Bereits im März wurde das Jubiläumsjahr mit einer abwechslungsreichen Flugmodellausstellung in der Grundschule Egling eröffnet. Doch das große Highlight folgt im Spätsommer: Am 20. und 21. September 2025 finden auf dem Vereinsgelände zwei festliche Jubiläumsflugtage statt – ein Erlebnis für die ganze Familie.

Geplant sind spektakuläre Flugvorführungen mit Modellflugzeugen aus allen Bereichen der Luftfahrt: Ob kraftvolle Motormodelle in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Antriebstechniken, elegante Segelflugmodelle mit imposanten Spannweiten, wendige Hubschrauber oder rasante Düsenjets – es wird geflogen, was das Modellfliegerherz begehrt.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Zur Mittagszeit gibt es warme Mahlzeiten, nachmittags laden Kaffee und Kuchen zum Verweilen ein. Für die kleinen Gäste wartet der beliebte Gutsele-Bomber, der süße Überraschungen vom Himmel regnen lässt.

Die Veranstaltung beginnt am Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr und dauert voraussichtlich bis 18 Uhr – mit durchgehendem Flugbetrieb. (AZ)