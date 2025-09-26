Jahrzehnte für die Feuerwehr im Dienst für die Landkreisbürger

„Seid achtsam und passt auf euch auf!“, sagte Landrat Dr.Klaus Metzger auf dem diesjährigen, dritten Ehrungsabend der Landkreisfeuerwehren, und: „Wenn ihr Hilfe braucht, nehmt sie auch in Anspruch!“ Was Metzger sonst als Schlusswort sagt, stellte er dieses Mal ganz an den Anfang. Hatte sich doch am selben Tag in Rehling ein schrecklicher Unfall ereignet. Selbstverständlich war die Feuerwehr dort zur Stelle.

Wie immer, ohne Rücksicht auf Wochenende, Ferien oder Tages- oder Nachtzeit: Die Feuerleute im Landkreis sind immer zur Stelle, manche von ihnen schon Jahrzehnte lang. Die größten und Kräfte zehrenden Einsätze waren in der letzten Zeit die Hochwasserkatastrophe, der Stallbrand in Wulfertshausen und der Fassadenbrand an der Paartalhalle in Kissing. Bei diesen Einsätzen hätten die Feuerwehren übermenschliches geleistet. Metzger ehrte nun die Kameraden, darunter auch eine Frau für 25 oder 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Zwei Männer sind schon ein halbes Jahrhundert dabei: Klaus Dürr und Johann Erhard aus Ried. Martina Helfer aus Eismannsberg hilft seit 40 Jahren Menschen in Not. Zusammen mit Kreisbrandrat Christian Happach nahm Metzger die Ehrungen vor.

Icon vergrößern Auch Frauen gibt es bei der Feuerwehr. Martina Helfer ist seit 40 Jahren in Eismannsberg aktiv. Landrat Dr. Klaus Metzger gratulierte ihr besonders Foto: Brigitte Glas Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch Frauen gibt es bei der Feuerwehr. Martina Helfer ist seit 40 Jahren in Eismannsberg aktiv. Landrat Dr. Klaus Metzger gratulierte ihr besonders Foto: Brigitte Glas

Geehrt wurden:

25 Jahre: Günter Laufer (Kissing), Christian Krepold, Florian Dietmair, Johann Helgemeir, Joachim Rudolf, Norbert Josef Kobarschik, Thomas Wecker, Wolfgang Thomas Klaßmüller (Steindorf), Michael Thurner (Friedberg), Johannes Bader (Ottmaring) , Thomas Tramšek, Matthias Hubel, Andreas Metzger, Markus Anton Schwegler (Wulfertshausen), Ulrich Schmaus (Hügelshart), Dominik Peter Sauter (Eurasburg), Jakob (Hörmannsberg), Christoph Weiß (Ried).

40 Jahre: Michael Josef Jais ( Kissing), Andreas Ulrich Escher, Anton Schegg (Merching), Anton Martin Hermann, August Friedrich Drexler, Georg Michael Egenhofer, Georg Hermann, Lorenz Haas, Hermann Karl Zaiser (Steindorf), Michael Höß, Johann Schamberger, Stefan Oswald (Ottmaring), Gregor Sebastian Meßner (Paar-Harthausen), Gerhard Galle (Rederzhausen), Andreas Michl, Andreas Hofgärtner (Wulfertshausen), Martina Maria Helfer (Eismannsberg) , Martin Birkmair, Martin Hacker, Peter Sedlmeir (Hörmannsberg), Stefan Lachmayr, Heinz Richard Semlinger, Thomas Uwe Müller, Stefan Roland Nerlich (Mering).

50 Jahre: Klaus Dürr, Johann Erhard (Ried).

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!