Eine Ampel in Mering ist wegen der B2-Vollsperrung in Kissing eine Option.

Kommentar

Stillstand in Mering: Hier muss nachgebessert werden

An der Kreuzung Kissinger-/Augsburger Straße in Mering herrscht wegen der B2-Sperrung aktuell schweres Durchkommen. Eine Ampel könnte wieder für mehr Verkehrsfluss sorgen.
Johannes Kiser
Von Johannes Kiser
    • |
    • |
    • |
    Die Kreuzung am Meringer Ortseingang von Kissing kommend ist täglich überlastet. Eine Ampel kann Abhilfe schaffen. Foto: Johannes Kiser

    Dass eine Vollsperrung auf der B2 zu beträchtlichen Verkehrseinschränkungen rund um Kissing und Mering führen wird, war abzusehen. Was jedoch aktuell am Meringer Ortseingang vonstattengeht, ist für Autofahrer, wie auch Anwohner ein auf Dauer schwer zu ertragendes Szenario. An dieser Kreuzung herrscht Nachbesserungsbedarf. Um an dieser Stelle zumindest einen geregelten Verkehrsfluss zu schaffen, liegt die Idee einer vorübergehenden Ampelschaltung nicht fern. Denn momentan sind insbesondere die Linksabbieger in Richtung Meringer Ortskern auf das Wohlwollen der anderen angewiesen.

    Sinnvoller Lösungsansatz für weniger Stau: Ein Ampel an der Kreuzung in Mering

    Teilweise stehen die Fahrzeuge dort minutenlang auf einem Fleck und warten auf die Möglichkeit, die sowieso schon vollgestopfte Kreuzung zu passieren. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Verkehr, der ohne Abbruch von Kissing kommend heranrollt und den Stau wachsen lässt. Die Schlange wird immer länger, der Geduldsfaden jedoch kürzer. Das wiederum gefährdet Fußgänger und Radfahrer, für die der Versuch, die Seiten zu wechseln, ebenfalls zum Drahtseilakt werden kann.

    Ganz zu schweigen von der lärmtechnischen und gesundheitlichen Belastung für die Anwohner des Ortes. Es handelt sich schließlich nicht um einen Zustand, der in zwei Tagen wieder Geschichte ist, sondern noch bis mindestens 31. August anhalten wird. Nun bringen freilich Ampeln auch den ein oder anderen Menschen die Zornesfalten auf die Stirn, in diesem Fall würden sie aber wohl vornehmlich zur Entspannung der Gesichtspartie führen.

