Europaweit einmaliges Traktor-Kino in Hofis Erlebnispark geplant

Auf dem Gelände der ehemaligen Dasinger Western-City nimmt Hofis Erlebnispark langsam, aber sicher Gestalt an. Speziell ein Bauprojekt sticht dabei aber heraus, da es so etwas laut Parkbetreiber Thomas Hofreiter „in ganz Europa“ noch nicht gibt. Die Rede ist von einem Traktor-Kino für Kinder, das einzig und exklusiv für die neue Freizeit-Attraktion nahe der A8 entwickelt wurde und in der letzten Bauausschusssitzung der Gemeinde Dasing abgesegnet wurde.

Johannes Kiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dasing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kinofilm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis