Zwölfjähriger Schulsanitäter: Lukas wird in Dünzelbach zum Helden

Wer mit dem zwölf Jahre alten Lukas Probst spricht, der merkt sofort, wovon er begeistert ist: Menschen in Notsituationen zu helfen. Deswegen zögerte er nicht, als im vergangenen Schuljahr an der Mittelschule Türkenfeld (Landkreis Fürstenfeldbruck), die er besucht, neu der Schulsanitätsdienst eingeführt wurde: „Ich dachte mir, da mache ich doch mal mit. Ich habe mich dann ganz viel damit beschäftigt, auch damit, was ich als Ersthelfer machen soll und was dann besser Fachleute machen.“ Seine Mutter Katja Sailer fand das sehr gut: „Je jünger man das lernt, desto mehr gibt es eine Normalität des Helfens. Ich finde deswegen, man sollte das früher machen und nicht erst mit dem Führerschein.“

Plötzlich kam es in der Nähe des Dünzelbacher Cafés zum Ernstfall

Weder Mutter noch Sohn hätten gedacht, wie schnell Lukas sein Können außerhalb der Schule unter Beweis stellen musste. „Da war eine Familie in dem Freiluft-Café, dass ich im Moorenweiser Ortsteil Dünzelbach betreibe“, erzählt Sailer. „Die waren schon gegangen, aber dann kam die Mutter und bat um einen Verbandskasten, den ich natürlich immer für Notfälle da habe.“ Die elfjährige Tochter der Frau hatte sich durch einen unglücklichen Zufall verletzt: An ihrem Fahrrad war sie an einem Schnellspanner hängen geblieben, der durch die Spannung sehr scharf war und dem Mädchen ins Bein schnitt. Sailer dachte sofort an ihren Sohn und schickte Lukas hinterher mit der Begründung: „Es wird ein Ersthelfer gebraucht.“

Lukas erkannte schon auf dem Weg den Ernst der Lage: „Ich habe gesehen, dass das Mädchen stark blutet, es musste also ein relativ tiefer Schnitt sein.“ An Ort und Stelle habe er direkt den Puls des Mädchens gefühlt: „Da ihr Kreislauf nicht so gut war, habe ich ihr ein Kühlpack für den Kopf gegeben.“ Lukas und der Opa des Mädchens versorgten gemeinsam die Wunde am Bein, legten einen Druckverband an. Dann kontrollierte der Schulsanitäter weiter über Puls und Augen den Kreislauf der Verletzten, der habe sich leider verschlechtert. „Er kam dann nochmal zu mir und hat etwas zum Trinken geholt, das habe ich noch mitbekommen“, erinnert sich Lukas Mutter.

Der Zwölfjährige behielt aber nicht nur das Mädchen im Blick, sondern auch dessen Eltern: „Die waren natürlich total aufgewühlt. Zuerst wollten sie ihre Tochter selber ins Krankenhaus fahren, aber dann wurde der auch noch schwindlig. Wir haben uns also entschieden: Wir holen die Fachleute.“ Lukas setzte also einen Notruf ab. Außerdem legte er eine Warmhaltedecke aus Alufolie, wie man sie aus dem Erste-Hilfe-Kasten kennt, auf das Mädchen: „Alle Umstehenden haben sich gewundert, es war ein warmer Tag. Aber das habe ich gelernt. Das macht man, damit der Versorgte nicht auskühlt.“ Die Verletzte erzählte ihm später, die Decke habe ihr gutgetan. Im Krankenhaus wurde die Wunde mit zwölf Stichen genäht, das Mädchen hat sich von der Verletzung gut wieder erholt.

Mutter ist stolz auf ihren Sohn, er will Sanitäter werden

Katja Sailer ist vom professionellen Handeln ihres Sohnes beeindruckt: „Mir war natürlich klar, dass er kleinere Schürfwunden auf dem Pausenhof versorgen kann. Aber wie er sich um diese tiefe Fleischwunde gekümmert hat, ich konnte es gar nicht glauben. Das macht einen als Mutter schon stolz.“ Tatsächlich ist es auch beeindruckend, mit welcher Selbstverständlichkeit Lukas die ganzen Fachbegriffe in Gesprächen verwendet. Da verwundert auch die Antwort auf die Frage nach seinem Berufswunsch nicht: „Ich möchte Rettungssanitäter werden.“