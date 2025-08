Präventionsangebot „Elterntalk“ wird eingestellt – Kreis setzt auf andere Angebote

Seit 2016 beteiligt sich der Landkreis Aichach-Friedberg am Projekt „Elterntalk“, einem bayernweiten Präventions- und Unterstützungsangebot für Eltern. Doch damit ist bald Schluss: Der Jugendhilfeausschuss des Kreistags hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, das Programm zum 31. Dezember 2025 einzustellen.

„Elterntalk“ wurde 2001 von der Aktion Jugendschutz Landesgeschäftsstelle Bayern e.V. ins Leben gerufen. Ziel ist es, Mütter und Väter bei ihrer Erziehungsarbeit zu unterstützen. Das Projekt wird nach Angaben der Aktion Jugendschutz überwiegend durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert und arbeitet eng mit Jugendämtern, Familienstützpunkten und Fachstellen vor Ort zusammen. Im Landkreis Aichach-Friedberg wird das Format von der KJF Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land koordiniert, der Kreis steuert jährlich 22.000 Euro bei.

So funktioniert das Präventionsangebot „Elterntalk“

Wie der Name bereits andeutet, basiert „Elterntalk“ auf einem Austausch unter Eltern. Die Gesprächsrunden richten sich an Mütter und Väter mit Kindern zwischen 0 und 18 Jahren und finden in der Regel im kleinen, informellen Rahmen statt. Anders als bei klassischen Fachvorträgen moderieren hier speziell geschulte Ehrenamtliche – meist selbst Eltern – die Gespräche. Unterstützt werden sie dabei von einer pädagogischen Fachkraft, der sogenannten Regionalbeauftragten.

Inhaltlich decken die Gesprächsrunden fünf Hauptthemen ab: Medien, Konsum, Erziehung, sexuelle Bildung und Suchtvorbeugung. Dabei orientiert sich die Themenwahl stets an aktuellen Fragestellungen aus dem Familienalltag – zuletzt etwa an der Nutzung von KI. Die Angebote sind auch in mehreren Sprachen verfügbar und richten sich damit ausdrücklich an Eltern mit Migrationshintergrund.

Trotzdem stand das Projekt in den letzten Jahren vor zunehmenden Herausforderungen. Während der Corona-Pandemie 2020 mussten viele Runden ins Digitale verlegt werden. Zugleich ist es laut Kreisverwaltung immer schwieriger geworden, ehrenamtliche Moderatorinnen und Moderatoren zu gewinnen. Auch der organisatorische Aufwand sei gestiegen, während das Interesse zurückgegangen sei. Hinzu kommt, dass Margit Stegmair, die langjährige Regionalbeauftragte im Landkreis, Ende 2025 in den Ruhestand geht.

Nach dem Aus von „Elterntalk“: Diese Angebote für Eltern gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg weiterhin

Ganz ohne Gesprächsangebote sollen Eltern im Landkreis dennoch nicht dastehen. Die Verwaltung verweist auf bestehende Alternativen wie die vier Familienstützpunkte, deren Angebote ebenfalls auf Austausch setzen – darunter auch Begegnungscafés, die sich zugleich an Eltern mit und ohne Migrationshintergrund wenden. Das Begegnungscafé des Familienstützpunkts in Aichach soll ebenfalls von zahlreichen Ehrenamtlichen unterstützt werden. Auch digitale Angebote stehen zur Verfügung – etwa auf dem Bildungsportal A³, einem Gemeinschaftsprojekt der Stadt Augsburg sowie der Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg. Dazu zählt unter anderem der „Webtalk“, eine Zoom-Reihe zu verschiedenen Familien- und Bildungsthemen. Thematisch reichen diese von Medienerziehung über Aufklärung bis hin zu Ernährung.

Aus Sicht der Verwaltung ist das Ende von „Elterntalk“ Teil eines strukturellen Neuausrichtungsprozesses. Doppelstrukturen sollen vermieden und Ressourcen gebündelt werden. Nach einer kurzen Aussprache im Ausschuss über ein konsistentes Vorgehen bei Doppelstrukturen wurde der Antrag zur Einstellung des Programms und der finanziellen Förderung einstimmig angenommen.