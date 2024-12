Emilys Kampf gegen den Krebs: Diesen Weg gehen wir zusammen

Einen Tag vor Emilys 17. Geburtstag ist der Krebs zurück. „,Mama‘, hat sie gesagt, ,meine Lymphknoten sind dick. Der Krebs ist wieder da.‘ ,Nein‘, hab ich geantwortet. ,Du bist erkältet. Das ist völlig normal.‘“ Nicole Ullrich, Emilys Mutter, stehen noch heute die Tränen in den Augen, wenn sie davon spricht. Denn das Blutergebnis beim Arzt ist eindeutig. Der Krebs ist zurück. Weniger als ein Jahr nach dem Ende der ersten Chemotherapie. Von jetzt auf gleich ist alles anders – wieder einmal. Das Bett zu Hause, der Stuhl in der Schule, die Freunde am Nachmittag. Eingetauscht gegen ein Zimmer auf der Kinderkrebsstation.

