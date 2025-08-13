Kühles Getränk und Sonnenuntergang: Die schönsten Sommerplätze in Aichach-Friedberg

Entspannt einen Spritz genießen, sich auf Freunden für einen Wurstsalat zusammen setzen oder sich für eine romantische Verabredung treffen – die ruhigen Sommerwochen in den Ferien sind für diese schönen Dinge des Lebens die beste Zeit. Unsere Redaktion hat deswegen einige Tipps für (fast) jede Gelegenheit zusammen gestellt. Damit sie für alle unsere Leserinnen und Leser erreichbar sind, präsentieren wir für die verschiedenen Anlässe jeweils einen Ort im Landkreis-Süden und einen im Norden.

Friedberg und Schloss Scherneck: Der netteste Ort, um einen Spritz zu trinken

Wenn die Sonne über dem Friedberger See untergeht, im Wasser die letzten Schwimmer ihre Runden ziehen und alles in rotes Abendlicht getaucht ist– sitzt man perfekt auf der Terrasse des Royal am See. Mit einem kühlen Spritz in der Hand und am besten noch in netter Gesellschaft kann man den Sommertag ausklingen lassen. Die Chancen, dass man hier ein Fleckchen findet, stehen meistens gut,denn die große Terrasse bietet Platz für bis zu 150 Gäste. Geöffnet ist jeden Tag von 16 bis 23 Uhr.

Ein besonderer Ort, um einen Spritz zu genießen, ist der Biergarten Bögenhof in Scherneck (Gemeinde Rehling). Während das Schlossbräustüberl direkt beim Schloss Scherneck (Gemeinde Rehling) liegt, befindet sich der Bögenhof südlich davon. Die wuchtigen Bögen, die ihm seinen Namen gaben, sind eigentlich eine statische Einrichtung für die Schlossanlage und waren lange mit Erdreich aufgeschüttet. Erst seit 2007, nachdem die Bögen freigelegt und saniert wurden, gibt es den Biergarten. Dort kann man gemütlich sitzen und den Blick weit übers Lechtal hinweg bis nach Augsburg schweifen lassen.

Anstoßen bei schönster Urlaubsstimmung kann man auf der Terrasse des Friedberger Sees (links). Sprizz und eine weite Aussicht über das Lechtal: Das bietet der Biergarten Bögenhof bei Schloss Scherneck. Foto: Ute Krogull, Josef Abt

Mering und Aichach-Obermauerbach: Der beste Platz, um einen Wurstsalat zu essen

Beim Wurstsalat gibt es tausend Varianten: mit oder ohne Gurken, Käse: ja oder nein, kräftig Zwiebeln ran oder nur sparsam. So hat jeder sein Hausrezept und der eigene, hausgemachte Wurstsalat schmeckt meistens am leckersten. Deswegen ist eine der besten Örtlichkeiten, um den Wurstsalat zu verspeisen, Ackys Biergarten am Bandanger in Mering. Nach alter bayerischer Tradition dürfen die Speisen nämlich selbst mitgebracht werden. Die Getränke dazu gibt es vor Ort zu kaufen. Geöffnet ist Montag bis Samstag von 12 bis 23 Uhr; Sonntag von 10 bis 23 Uhr.

Auch im Biergarten des „Canada“ in Obermauerbach (Stadt Aichach) darf sich jeder sein Essen selbst mitbringen. Dann würde einem aber der hausgemachte Wurstsalat entgehen. Es gibt die bayerische Variante oder den Schweizer Wurstsalat mit Käse, beides mit Canada-Spezialdressing aus exakt zehn Zutaten, Zwiebeln und Paprikawürfelchen. Derzeit macht das Canada übrigens Urlaub, verrät Wirt Rainer Knauer. Danach ist der Biergarten wetterabhängig, voraussichtlich ab 5. September wieder geöffnet. Darüber informiert Wirt Rainer Knauer dann auf seiner Internetseite.

Zwei schöne Plätze, um einen guten Wurtsalat zu genießen, sind der Badanger-Biergarten in Mering und der Biergarten des Canada in Obermauerbach. Foto: Heike John, Bernhard Weizenegger

Petersdorf oder Kissing: Der schönste Aussichtspunkt

Eine der schönsten Erhebungen, um die Aussicht zu genießen, ist der Burgstall in Kissing. Hoch oben thront die barocke Burgstall-Kapelle, die seit einigen Jahren leuchtendgelb gestrichen ist. Steile Treppen führen bis zu dem kleinen Gotteshaus empor. Der Burgstall ist kein natürlicher Hügel, sondern wurde um das Jahr 1000 künstlich aufgeschüttet. Von hier oben hat der Betrachter einen wunderbaren und weiten Blick über die Dächer Kissings und aufs Paartal, Bänke laden zum Verweilen ein. Nur an Silvester ist der Aufgang verboten, weil der Aussichtspunkt bei Feiernden etwas zu beliebt war, aber bis da ist es in diesen Sommerwochen ja noch lange hin.

Die Kirche St. Georg und Gregor thront über dem Petersdorfer Ortsteil Hohenried. Sie ist ein beliebtes Ausflugsziel – wegen ihrer Lage, aber auch wegen der Aussicht, die sich von hier oben bietet. Von dort kann der Blick weit über das Wittelsbacher Land schweifen – bei Föhnlage sogar bis zu den Alpen. Wer nicht unbedingt mit dem Auto zur Kirche fahren will: Am Parkplatz des Sportgeländes des SSV Alsmoos-Petersdorf beginnt der Wald- und Obstlehrpfad, der direkt an der Kirche vorbei und um Hohenried herum führt. Entlang des etwa 4,5 Kilometer langen Weges gedeihen neben Apfel- und Walnussbäumen unter anderem sogar Esskastanien.

Der Blick schweift von der Hohenrieder Höhe weit übers Land (links). Von der Burgstallkapelle bei Kissing genießt der Besucher einen wunderbaren Blick übers Paartal. Foto: Josef Abt/Anna Schmid

Mandichosee oder Burgplatz Oberwittelsbach: Romantische Orte für ein erstes Date

Herzklopfen und weiche Knie – die erste richtige Verabredung ist ein großer Moment. Da will der Ort gut ausgewählt sein. Ein wunderbares Setting für ein Date ist der Mandichosee bei Merching am Abend. Wenn die Sonne über dem großen Stausee untergeht, kommt beinahe Strandfeeling auf. Als Pärchen kann man sich zum Picknick am Ufer niederlassen oder sich beim Spaziergang entlang des Sees das Herz ausschütten. Wer für sich sein möchte, findet auch abgelegenere Buchten. Und am Kiosk kann man sich ein Getränk holen und auf die junge Liebe anstoßen.

Von hohen Bäumen umgeben, ist der Burgplatz in Oberwittelsbach ein Ort, an dem sich Geschichte atmen lässt. Am Stammsitz der Wittelsbacher stellt sich auch bei einer jungen Liebe schnell ein Gefühl für die Ewigkeit ein. Von einer Bank aus lässt sich zu zweit der Blick auf die Burgkirche und das Nationaldenkmal gut genießen. Wer es noch romantischer mag, folgt dem verwunschenen Geschichtspfad nach Unterwittelsbach zum Sisi-Schloss. Die fünf künstlerisch gestalteten Stationen bieten Gesprächsstoff und sind tolle Fotomotive. Wen es nicht in die aktuelle Sonderausstellung „Schräge Vögel & andere Elefanten – Kaiserin Elisabeth und die Tierwelt“ im Wasserschloss zieht, kann einfach die einzigartige Atmosphäre des Schlossparks im Stil eines englischen Landschaftsgartens genießen.

Der Sonnenuntergang über dem Mandichosee sorgt bei einem Date für die romantische Stimmung (links). Am Burgplatz von Oberwittelsbach kommt bei frisch Verliebten gleich ein Gefühl für die Ewigkeit auf. Foto: Birgit Mühlberger, Erich Echter