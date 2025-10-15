Spagat zwischen alt und neu: So kümmert sich Derching um seine beiden Kirchen

Die Kirchengemeinde Derching setzt sich aus zwei Kirchen zusammen: Die 1965 erbaute neue Pfarrkirche Mariä Empfängnis und die Mitte des 12. Jahrhunderts erbaute Kirche St. Fabian und Sebastian. Sie unterscheiden sich durch Inneneinrichtung und Benutzung. Ernst und Annemarie Krendlinger sind Teil der Pfarrgemeinde Derching und erzählen über den Zusammenhalt in der Gemeinde, aber auch die Probleme, die aufkommen können.

Die alte Kirche steht unter Denkmalschutz: das macht Renovierungen schwerer

Es ist heute nicht so einfach, etwas an der alten Kirche zu verändern, da sie unter Denkmalschutz steht. Vor allem Renovierungen müssen erstmal genehmigt werden und sind sehr teuer. Ernst Krendlinger ist Kirchenpfleger und damit für die Kirchenverwaltung zuständig. Dazu gehören die Finanzen und Renovierungen der Kirchen. „Die Kosten der alten Kirche sind ungefähr das zehnfache der neuen Kirche.“

So sieht es im Kirchendach der alten Kirche aus. Es gibt immer was zu tun, aber Renovierungen sind wegen des Denkmalschutzes nicht immer leicht umzusetzen. Foto: Leni Janser

Im Dorf gibt es aber eine gute Zusammenarbeit: „Es stellen sich immer ehrenamtliche Helfer zur Verfügung.“ So wurde die Kirche 2012 renoviert, denn der Putz an den Innenwänden platzt immer wieder wegen der Feuchtigkeit herunter. „Das müssen wir so alle 20 Jahre neu machen. Man sieht auch jetzt schon wieder eine Verfärbung am Putz“, so Krendlinger. „Ich gehe meistens einfach ins Dorf und frage mich durch. Wenn ich jemanden brauche, der die Wände streicht, dann frage ich, wer streichen kann“, so Krendlinger. „Die kriegen dann mal 'ne Brotzeit von mir.“

„Wir suchen meistens ortsnahe Firmen. Das ist sowohl für die Firmen als auch für die Kirche wichtig“, erklärt seine Frau Rosemarie Krendlinger. Sie ist Pfarrgemeinderatsvorsitzende der Gemeinde Derching und stellvertretende Pastoralratsvorsitzende. Sie unterstützt den Pfarrer, ist für Planungen der Gottesdienste und Kirchenfeste zuständig. Wie sie sagt: „Mein Mann ist zuständig für das Geld und die Verwaltung und ich für den Glauben.“

Warum gibt es zwei Kirchen und was unterscheidet sie?

In Zeiten des Zweiten Weltkriegs wuchs die Bevölkerung Derchings stark an. Die alte Kirche bot nicht mehr genug Platz für alle Einwohner. Deshalb wurde 1965 die neue Kirche Märia Empfängnis errichtet, die einen großen Innenraum bietet. Momentan wohnen in Derching ungefähr 1800 Menschen, davon sind 1000 katholisch. Die Anzahl der Menschen, die in die Kirche gehen, ist jedoch deutlich geringer, so Ernst Krendlinger: „Man trifft in der Kirche immer wieder auf dieselben Gesichter.“ Inzwischen vermutet er, dass die alte Kirche wieder für die Kirchengänger reichen würde.

Die neue Kirche Mariä Empfängnis hat einen anderen Charme als die alte. Sie ist weitläufiger und schlichter gehalten. Foto: Leni Janser

Die beiden Kirchen unterscheiden sich stark in der Inneneinrichtung. Die Kirche St. Fabian und Sebastian wurde vor knapp 900 Jahren errichtet und vermischt den romanischen und barocken Stil. Für Krendliger ist klar: „Die Kirche war damals sehr wichtig. Die Menschen haben alles, was sie übrig hatten, in die Kirche gesteckt.“ Die neue Kirche ist dagegen viel nüchterner eingerichtet. Einzelne Elemente der alten Kirche wurden in die neue Kirche integriert und sorgen für eine Sakralität.

So sieht die Kuppel der Kirche Mariä Empfängnis aus. Sie ragt weit nach oben, sodass man sie auch aus der Ferne sehen kann. Foto: Leni Janser

Unterschiedliche Anlässe in unterschiedlichen Kirchen, aber beide sehr wichtig

Die zwei Kirchen werden für unterschiedliche Anlässe verwendet. Die alte Kirche St. Fabian und Sebastian steht aufgrund ihres Alters unter Denkmalschutz und ist nur bei besonderen Anlässen in Gebrauch, etwa zu verschiedenen Andachten und Messen. Diese finden regelmäßig statt, damit die Kirche nicht in Vergessenheit gerät. In der neuen Kirche können mehr Menschen Platz nehmen, deswegen finden die meisten Wortgottesdienste dort statt.

Beide Kirchen werden in der Gemeinde geschätzt, so Rosemarie Krendlinger. Sie selbst hat keinen Favoriten: „Mir geht es nicht um die Gebäude, mir geht es um den Inhalt, um den Glauben und die Gemeinschaft.“ Für die Krendlingers ist klar: „Wir wollen beide Kirchen erhalten.“