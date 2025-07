Neues Kreuz erinnert an den alten Friedhof bei St. Jakob

Am Sonntag war beim Altstadtfest Friedberger Zeit der Dinzeltag angesagt. Es war und ist der Tag der Handwerker, die an diesem Tag stolz mit ihren Zunftstangen den Gottesdienst besuchten und auch bei unserem Fest besuchen. Heuer wurden während des Gottesdienstes von Pater Rüdiger Kiefer fünf neue Zunftstangen gesegnet. Am Ende des Gottesdienstes segnete er dann auch noch ein neues Kreuz. Seine Aufstellung ist am Vorplatz der St. Jakobskirche geplant.

Icon Galerie 23 Bilder Für das Friedberger Altstadtfest 2025 haben sich wieder viele Menschen barockgetreu gewandet. Doch wer hat das schönste Gewand der Friedberger Zeit? Stimmen Sie bis Freitag, 11. Juli, um 18 Uhr ab!

Hier befand sich der Alte Friedhof der Stadt Friedberg. Bestattet wurden hier die alteingesessenen Bürger. Wer hier kein Grab hatte oder zugezogen war, wurde auf dem früheren Leprosen- und Pestfriedhof bei St. Stephan bestattet, der deshalb oft auch als Armenfriedhof bezeichnet wurde. Auf dem Platz bei St. Jakob befanden sich auch noch die St.-Veit-Kapelle und das Totenbeinkirchl. Als bei der Säkularisation im Jahr 1802 die Wallfahrtskirche Herrgottsruh abgerissen werden sollte, beschloss der Friedberger Stadtrat, den Friedhof bei St. Jakob nach Herrgottsruh zu verlegen und die Wallfahrtskirche als Friedhofkirche auszuweisen.

Icon Vergrößern Alle Zunftstangen und ihre Träger beim Gottesdienst zum Dinzelfest auf der Friedberger Zeit 2025. Foto: Hubert Raab Icon Schließen Schließen Alle Zunftstangen und ihre Träger beim Gottesdienst zum Dinzelfest auf der Friedberger Zeit 2025. Foto: Hubert Raab

Handwerker erschaffen beim Altstadtfest 2025 ein Kreuz für Friedberg

Bei der ersten Beerdigung in Herrgottsruh wurde die Metzgertochter Elisabeth Kaindl am 28. August 1802 bestattet. Die Verlagerung der Gräber nach Herrgottsruh geschah nach und nach. Auch die beiden Kapellen wurden beseitigt. Der Kirchturmeinsturz im Jahre 1868 hatte erste kleinere Veränderungen zur Folge. Die heutige Platzgestaltung südlich der Pfarrkirche wurde erst um 1930/35 im Rahmen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen des Regimes durchgeführt. Nun wurde der eigentliche Kirchenvorplatz etwas verkleinert, die gesamte Anlage terrassiert und durch Mäuerchen und Treppen unterteilt.

Heute erinnert nichts mehr an den ehemaligen Friedhof. Während des Altstadtfestes und auch des Friedberger Advents werden hier Buden aufgebaut und vor allem während des Altstadtfestes findet das lustige Treiben des Fahrenden Volkes hier statt. So war es an der Zeit, an den Alten Friedhof durch ein würdiges Denkmal zu erinnern.

Die Historische Eisenhütte e. V. (Goetze) bot sich an, während des Altstadtfestes mit einem geschmiedeten Kreuz an der Platzgestaltung mitzuwirken. Georg Pletschacher ist der Schmied und Gestalter des Kreuzes. Der Steinmetzmeister Mario Michl hatte in seinem Bestand noch eine nicht mehr verwendete Säule mit Basis aus der Pfarrkirche und platzierte darauf das Kreuz. Pater Rüdiger Kiefer, priesterlicher Mitarbeiter in St. Jakob, segnete die neue Säule am Ende des Dinzelgottesdienstes.

Icon Vergrößern Die neuen Zunftstangen. Foto: Hubert Raab Icon Schließen Schließen Die neuen Zunftstangen. Foto: Hubert Raab

So kann auch bei diesem Altstadtfest ein historischer Ort durch eine Arbeit von am Fest teilnehmenden Handwerkern den Bürgern wieder ins Gedächtnis gerufen werden.