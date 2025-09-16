Ein Denkmal für die Erfolgsgeschichte in St. Afra

Wie viele Menschen fahren täglich auf der B2 an St. Afra vorbei und wissen nichts von Mühe und Leid der Vertriebenen, die sich vor mehr als sieben Jahrzehnten mit großer Hoffnung und viel Fleiß in dieser Siedlung eine neue Heimat geschaffen haben? Diese Überlegung, die Prädikant Christoph Kuntsch bei der zusammen mit Pfarrer Florian Markter gehaltenen ökumenischen Andacht in den Kirchenraum stellte, war auch der Grundgedanke zur Errichtung einer Erinnerungsstele auf dem Marienplatz von St. Afra.

Siedler der ersten Stunde enthüllen die neue Stele

Viele Gäste ließen es sich nicht nehmen, trotz des Regenwetters an ihrer feierlichen Enthüllung und anschließenden Segnung durch die beiden Geistlichen teilzunehmen. Wolfgang Wrba als Hauptorganisator und -initiator sowie Heimatvereinsvorsitzender Joachim Pagel als Gestalter der Stele und Bürgermeister Florian Mayer war die Freude über diesen Akt anzumerken. Enthüllt werden sollte sie jedoch von Siedlern der ersten Stunde in St. Afra. Ingrid Rodinger, Manfred Puchner sowie Renate Klein, Helga Hanel und Heinz Schuh hatten die Ehre, das Tuch mit der roten Schleife zu lösen.

„Entstehung und Werden der Siedlung Mering-St. Afra“ steht in großen Lettern über den kurzen Textblöcken, die ergänzt durch drei Bilder über Vertreibung, Flucht und Wohnungsnot sowie St. Afra als neue Heimat in der Fremde informieren. Ansprechend und informativ aber schlicht sollte die Stele sein, um der bescheidenen aber zupackenden Art der Flüchtlinge zu entsprechen. Die nach oben spitz zulaufende Form spiegelt die Dynamik und den Blick auf die Zukunft wider. Die Farbgebung entspricht dem Schwarz, Silber und Gold des Meringer Wappens, wobei man sich wegen der Kosten auf Grau und Gelb statt metallischem Glanz beschränkte.

Regen hält die Besucherinnen und Besucher nicht ab

An der Finanzierung der Erinnerungsstele beteiligen neben der Gemeinde auch Sparkasse und Raiffeisenbank mit einer Spende und es gibt eine Förderzusage des Bezirks Schwaben. Durch das gemeinsame Wirken, auch zusammen mit Handwerkern aus St. Afra und dem Meringer Bauhof, entstand rund um die Stele ein gestalteter Platz. Der viel gelobte frühere Zusammenhalt in der Siedlung, wo gemeinsam viel geschaffen, aber auch zünftig gefeiert wurde, wurde für das Erinnerungsprojekt wieder lebendig, wie es schien.

Auch der immer wieder einsetzende Regen hielt niemanden davon ab, sich an den Bierbänken zum von der Siedlergemeinschaft bereiteten Mittagessen und Kaffeetrinken zu treffen, sich der Kirchenführung durch Angela Bonhag anzuschließen oder gar auf den Kirchturm hinaufzusteigen. Schon vor der Mittagszeit nahmen viele interessierte Gäste an der Eröffnung der historischen Ausstellung im Eingangsbereich der Kirche Mariä Himmelfahrt teil. Neben der Wanderausstellung des Bundesverbands der Sudetendeutschen über deren Geschichte, Kultur und Leben fand die von Wolfgang Wrba zusammengestellte Schau über die Anfänge in St. Afra viel Anklang.

"Da haben wir damals gewohnt". Die vier Hanel-Schwestern zeigen in der Ausstellung über die Anfänge von St. Afra erfreut auf die Anton-Günther-Straße Foto: Heike John

Zu sehen sind unter anderem noch kaum veröffentlichte Dokumente über Abspaltungsgedanken der Siedler, die in den Anfängen viel Ablehnung erfuhren, aber immerhin ein Drittel aller Einwohner Merings darstellten. Heutzutage sei dies nicht mehr vorstellbar, Mering und die Siedlung längst zu einem Ort zusammengewachsen. Um den hohen Stellenwert des flächenmässig größten Ortsteils für Mering zu unterstreichen, trage er zu diesem Anlass auch seine Amtskette, erklärte Bürgermeister Florian Mayer. Spannend sei auch der Einblick, welche Anforderungen an die Siedler damals gestellt wurden, so wies Joachim Pagel hin. Und wer die vielen Informationen in Wort und Bild ganz genau durchforstet, kann auch entdecken, wie der Räuber Hotzenplotz zu seinem Namen kam. Auf einem historischen Plakat zum Heimattag der Siedler wies Wolfgang Wrba auf den Namen des Militärkomponisten Max Hempel hin, der auch auf Fotos von feierlichen Anlässen in St. Afra zu sehen ist. Er komponierte den bekannten Laridah-Marsch, der auch zum Repertoire der Kolpingkapelle gehört, die draußen auf der Wiese vor der Kirche für die musikalische Unterhaltung sorgte. Mit einem Stand beteiligten sich auch die Auerhahnschützen, die als Siedlerverein der ersten Stunde im kommenden Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feiern können.

Viele Besucherfinger zeigten in der Ausstellung auf Bilder von längst verstorbenen Nachbarn und Freunden, an Übersichtskarten auf Orte wo man einst in der alten Heimat gewohnt hatte oder auf Straßenzüge, wo das erste Siedlerheim des neuen Zufluchtsortes entstand. Begeisterte Besucherinnen der Ausstellung waren auch die vier Hanel-Schwestern, die zusammen mit ihren Eltern, einer weiteren Schwester und zwei Brüdern in der Anton-Günther-Straße wohnten. „Wir sind sehr verwurzelt mit der Siedlung“, betonten sie. Für die Ausstellung hatte Ingrid Rodinger ihre Egerländer Tracht aus dem Schrank geholt. „Es wird wohl kein Fest mehr geben, an dem ich sie anziehen werde“, war sie sich sicher. Enkelin Susanne aber zeigte Interesse am schönen Gewand und will die Erinnerung als Nachfahrin einer echten Siedlerin in Ehren halten.

Info: Die Ausstellung über die Anfänge St. Afras ist noch die ganze Woche über und bis kommenden Sonntag in der Kirche zu sehen. Wenn eine Gruppe noch Interesse an einer Führung hat, kann sie gerne mit Wolfgang Wrba, Tel. 08233/20981 Kontakt aufnehmen.